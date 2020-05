Michelle Hunziker: Heikler Sex-Talk mit Tochter Aurora (FOTO)

Hamburg (ots) - Auch wenn TV-Star Michelle Hunziker, 43, und ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti, 23, wie Schwestern wirken: Die Rollen in dieser engen Verbindung sind klar verteilt. "Ich bin von ganzem Herzen Mutter, definitiv", sagt Michelle Hunziker im exklusiven Doppel-Interview mit GALA (Heft 20/2020, ab morgen im Handel). "Wir können über alles reden. Auch über Sex. Also, vielleicht rede ich nicht unbedingt über mein Sexleben. Aber Aurora über ihres." Es gebe Dinge, die eine Tochter nicht unbedingt über ihre Mutter wissen müsse.Aurora wiederum gerät gegenüber GALA ins Schwärmen, wenn sie von ihrer Mama spricht: "Sie hat alles richtig gemacht. Sie hat mir sehr viel beigebracht, vor allem, wie ich als Tochter damit umgehe, mit einer so berühmten und schönen Mutter aufzuwachsen. Das hätte auch in einer Art Konkurrenzkampf enden können."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.de http://www.gala.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6106/4589588OTS: Gruner+Jahr, GalaOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell