Michelbach: Brinkhaus-Wahl ist Zeichen für Aufbruch

BERLIN (dpa-AFX) - Der CSU-Abgeordnete Hans Michelbach sieht in der Abwahl des bisherigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU) keine Niederlage für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).



Die Wahl des neuen Fraktionschefs Ralf Brinkhaus sei lediglich das "Zeichen für einen neuen Aufbruch", sagte Michelbach am Dienstag dem Fernsehsender "Welt". "Die Kanzlerin wird sich sehr schnell mit ihm arrangieren." Der stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe erklärte, Brinkhaus habe viele Abgeordnete überzeugt, indem er in seiner Rede einen Aufbruch und mehr Teilhabe an der Regierungsarbeit versprach./ax/DP/tos