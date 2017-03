Michalk/Rupprecht: Deutliche Verbesserungen beim Medizinstudium

Berlin (ots) - Masterplan Medizinstudium 2020 beschlossenAm heutigen Freitag wurde von Bund und Ländern der "MasterplanMedizinstudium 2020" beschlossen. Dazu erklären diegesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Maria Michalk, sowie der bildungs- und forschungspolitische Sprecher,Albert Rupprecht:Maria Michalk: "Heute ist ein entscheidender Schritt hin zurReform des Medizinstudiums gelungen. Das Gesamtpaket an Maßnahmen,auf das sich die Vertreter von Bund und Ländern geeinigt haben, istder richtige Ansatz zur Sicherstellung der medizinischen Versorgungder Bevölkerung. Begrüßenswert ist vor allem die Stärkung derAllgemeinmedizin an den Universitäten. Junge Mediziner werden sichwährend ihrer Ausbildung stärker als bisher mit einer Tätigkeit inländlichen Regionen befassen."Albert Rupprecht: "Der Masterplan 2020 bringt für dasMedizinstudium einen klaren, lang erwarteten Qualitätsschub. Davonprofitieren die künftigen Ärzte und die Patienten gleichermaßen. Wirsetzen in Zukunft mehr auf die Ausbildung von Kompetenzen, denn dieÄrzte von morgen sollen besser als bisher auf die ärztlichen Aufgabenund die Versorgung der Patienten in der Praxis vorbereitet sein. Wirstärken das wissenschaftliche Arbeiten und die Allgemeinmedizin imStudium. Und wir öffnen endlich den Weg für die Landarztquote. Siekann zu einem wichtigen Hebel werden, um die ärztliche Versorgung aufdem Land auch in Zukunft zu sichern.Der Masterplan 2020 macht das Medizinstudium zukunftsfest. DieUnionsfraktion hat sich intensiv hierfür eingesetzt und steht auch inZukunft für eine qualitativ hochwertige Medizinerausbildung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell