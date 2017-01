Michalk/Meier: Wir stärken die Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenversicherung

Berlin (ots) - Spitzenverbände müssen Entscheidungen transparentermachenDer Bundestag wird heute in 2./3. Lesung dasGKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz beschließen. Dazu erklären diegesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Maria Michalk, und der zuständige Berichterstatter Reiner Meier:Maria Michalk: "Die Selbstverwaltung ist die tragende Säule dergesetzlichen Krankenversicherung. Sie ist absolut wichtig für diemedizinische Versorgung. Damit sie reibungslos funktioniert, habenwir sowohl die interne als auch die externe Kontrolle ihrerOrganisationen - des GKV-Spitzenverbandes, der KassenärztlichenBundesvereinigung (KBV), der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung,der Krankenhausgesellschaft sowie des Bundesausschusses - ausgebaut.Im parlamentarischen Beratungsprozess wurden eine Reihe vonVeränderungen am Gesetzesentwurf vorgenommen. Dazu gehören dieRegelung über zulässige Höhen von Betriebsmitteln und Rücklagen beider KBV, die Präzisierung für die Veranlassung von entsandtenPersonen zur Beratung der Körperschaften, die Bestimmung desZeitpunktes namentlicher Abstimmungen und die Klarstellung zurParität bei den Wahlen in der KBV."Reiner Meier: "Die Rahmenbedingungen werden für alleKörperschaften der Selbstverwaltung im Sinne von Transparenz undNachvollziehbarkeit der Entscheidungen weiterentwickelt. Dennjegliches Fehlverhalten der Akteure untergräbt das Vertrauen in dieSelbstverwaltung - unabhängig davon, wer sie begeht. Eine reine LexKBV wäre hingegen kontraproduktiv gewesen.Weiterhin wird die Rechtsaufsicht ausgebaut und von derFachaufsicht klar abgegrenzt. Mit der Einführung einer regelmäßigenBerichtspflicht des Bundesministeriums für Gesundheit über seineaufsichtliche Tätigkeit an den Ausschuss für Gesundheit werden dieRechte des Parlaments gestärkt und die Aufsicht wird transparenter.Die Selbstverwaltung ist und bleibt für uns das prägendeStrukturmerkmal der Sozialversicherung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell