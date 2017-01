Michalk/Maag: Schwerkranke Menschen können künftig Cannabis auf Rezept bekommen

Berlin (ots) - Bundestag beschließt Gesetzesnovelle - Allein derArzt entscheidet über NotwendigkeitDer Bundestag wird voraussichtlich am heutigen Donnerstag einGesetz beschließen, das Ärzten die Verordnung von Cannabis-Produktenfür schwerkranke Menschen erlaubt. Dazu erklären diegesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Maria Michalk, und die zuständige Berichterstatterin Karin Maag:"Eine Vielzahl von Patienten leidet unter schwerwiegendenErkrankungen, für die es bislang keine wirksame Schmerztherapie gibt.Wir wollen, dass die Schmerzen dieser Menschen gelindert werdenkönnen. Deshalb ermöglichen wir die Verordnung von Cannabis aufKrankenkassenkosten und machen dazu klare Vorgaben zur Verordnungs-und Erstattungsfähigkeit der Cannabisprodukte. Ärzte können dieseProdukte künftig im begründeten Einzelfall und unabhängig vomVorhandensein anderer Therapiemöglichkeiten verordnen. Voraussetzungist, dass ein enges Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patientbesteht.In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass Krankenkassen dieKostenübernahme nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen dürfen. Imbesonders sensiblen Bereich der Palliativ- und Hospizversorgungmüssen die Kassen sogar innerhalb von drei Tagen über eineGenehmigung entscheiden.Für das Management richtet das Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) die sogenannte Cannabis-Agentur ein. DieAgentur schreibt den geschätzten Bedarf an Medizinalhanf aus. Sieschließt die Verträge mit den Produzenten ab, die den Hanf nur unterstreng kontrollierten Rahmenbedingungen anbauen dürfen, damit einegleichbleibende Qualität garantiert wird. Die komplette Ernte wirdschließlich von der Agentur aufgekauft. Der gesamte Prozesseinschließlich der Abgabe des Wirkstoffs an Patienten wirdwissenschaftlich begleitet."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell