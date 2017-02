Michalk/Kühne: Bessere Qualität und mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte

Berlin (ots) - Bundestag beschließt Heil- und HilfsmittelreformDer Deutsche Bundestag hat am heutigen Donnerstag das Heil- undHilfsmittelversorgunggesetz (HHVG) beschlossen. Dazu erklären diegesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Maria Michalk, und der zuständige Berichterstatter Roy Kühne:"Im Hinblick auf die Alterung der Gesellschaft spielen Hilfen zurPrävention und Rehabilitation eine zunehmende Rolle in derGesundheitsversorgung. Die Heil- und Hilfsmittelreform ist eineReaktion auf den steigenden Bedarf an Rollstühlen, Hörgeräten oderSchuheinlagen. Das Gesetz leistet einen wesentlichen Beitrag zurVerbesserung der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Als Ersteswird das veraltete Hilfsmittelverzeichnis überarbeitet und demmedizinisch-technischen Fortschritt angepasst.Zudem haben wir Qualitätsstandards bei Ausschreibungen zurHilfsmittelversorgung eingeführt. Die Patientenrechte werden darüberhinaus durch Dokumentations- und Informationspflichten desLeistungserbringers gestärkt. Wir haben uns zudem dafür eingesetzt,dass Versicherte künftig zwischen verschiedenen zuzahlungsfreienHilfsmitteln wählen können. Dies gilt insbesondere beiVersorgungsverträgen, die ausgeschrieben wurden.Im Heilmittelbereich ist vorgesehen, das System der Preisfindungzwischen den Leistungserbringern und den Gesetzlichen Krankenkassenweiter zu flexibilisieren. Hierfür haben wir die Begrenzung derGrundlohnrate für Heilmittelerbringer über eine Dauer von drei Jahrenaufgehoben. Darüber hinaus erproben wir in Modellprojekten einestärkere Einbindung der Heilmittelerbringer. Diese können zukünftigunter bestimmten Bedingungen über Auswahl und Dauer der Therapiesowie die Frequenz der Behandlungseinheiten selbst bestimmen. Zuerwähnen ist außerdem die Stärkung der Zentren zur Wundversorgung.Das neue Gesetz beinhaltet darüber hinaus eine bedeutendeErweiterung des Mutterschutzes. Private Krankenkassen können nunTarife gestalten, die schwangeren Selbstständigen endlich diefinanzielle Absicherung für die Zeit vor und nach der Entbindungermöglicht. Das HHVG schafft außerdem für Mütter mit Anspruch aufeine gesetzliche Rente einen besseren Zugang zur Krankenversicherungder Rentner (KVdR). Hierfür sollen künftig die Kindererziehungszeitenangerechnet werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell