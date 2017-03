Michalk/Hennrich: Neues Arzneimittelgesetz stärkt Innovationen

Berlin (ots) - Ausschreibungsverfahren für Impfstoffe wirdabgeschafftDer Deutsche Bundestag wird am heutigen Donnerstag dasArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) beschließen. Dazuerklären die gesundheitspolitische Sprecherin derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Maria Michalk, und der zuständigeBerichterstatter für den Arzneimittelbereich, Michael Hennrich:"Mit der Novelle entwickeln wir das Arzneimittelneuordnungsgesetzweiter. Wir fördern die qualitativ hochwertige Versorgung mitMedikamenten durch die Einführung einesArzneimittelinformationssystems. Ärzte sind damit noch besser überbestehende Therapieoptionen für ihre Patienten informiert, ohne dasssie in ihrem Verordnungsverhalten eingeschränkt wären. Die Versorgungmit Krebsmedikamenten, die die Apotheken eigens für einzelnePatienten zubereiten, wird wirtschaftlicher ausgerichtet ohneEinschränkungen der Qualität oder Versorgungssicherheit. Dazu habenwir die bisher möglichen Ausschreibungen durch andere Maßnahmenersetzt. Darüber hinaus haben wir im Bereich der Standard-Rezepturenund bei Arzneimitteln, die mit besonders hohem Dokumentationsaufwandfür die Apotheken verbunden sind, die Vergütung erhöht.Ein weiteres wichtiges Thema ist für uns die Bekämpfung vonLieferengpässen. Wir haben uns deshalb für die Abschaffung desAusschreibungsverfahrens bei Impfstoffen entschieden. DieWirtschaftlichkeit darf nicht zu Lasten der Versorgungssicherheitgehen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeiten der Bevorratung fürKrankenhäuser im Falle von Lieferengpässen verbessert und für diesenBereich eine Meldepflicht für die Unternehmen eingeführt. Schließlichwerden mit dem neuen Gesetz auch die Voraussetzungen für dieEntwicklung innovativer Medikamente verbessert. So wird zum Beispielfür Arzneimittel, bei denen sich der Zusatznutzen erst im Laufe derZeit zeigt (z.B. für chronisch Erkrankte), ein größerer Spielraumbeim Erstattungsbetrag gewährt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell