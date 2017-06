Michal Pol wird Programmdirektor des Sportsegments der Onet-Ringier Axel Springer Polska Group (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Zürich (ots) -Przemyslaw Rudzki zum Chefredakteur von Przeglad Sportowy ernanntSeit dem 30. Mai 2017 ist Michal Pol (47) Programmdirektor desgesamten Sportsegments der Onet-Ringier Axel Springer Polska Group.Seine Aufgaben als Chefredakteur der Przeglad Sportowy werden vonPrzemyslaw Rudzki (39) übernommen. Lukasz Widulinski (38) ist alsChefredakteur für die Sportangebote der Gruppe zuständig.In seiner Funktion als Programmdirektor verantwortet Michal Poldie Programmstrategie des Sportsegments der Gruppe auf ihrensämtlichen Kanälen. Leiter der Przeglad Sportowy wird der vormaligeStellvertretende Chefredakteur Przemyslaw Rudzki, der seit zehnJahren in diversen Redaktionen der Onet-Ringier Axel Springer PolskaGroup tätig ist. Leiter der Sportservices von eurosport.onet.pl,przegladsportowy.pl, ofsajd.onet.pl und ekstraklasa.tv wird LukaszWidulinski, der seit 2002 bei Onet tätig ist und die Sportredaktionseit 2008 leitet.Mark Dekan, CEO der Onet-Ringier Axel Springer Polska Group:"Michal Pol ist einer der angesehensten und kenntnisreichstenSportjournalisten, ein echtes Schwergewicht unter den Sportexperten.Von jetzt an wird er für die weitere strategische Entwicklung desSportportfolios unserer Gruppe zuständig sein wird. Zu seinenfrüheren Leistungen gehört der Umbau der Przeglad Sportowy zu einermodernen Sporttageszeitung, die eine neue und breite Zielgruppeonline und über soziale Medien anspricht. Als Programmdirektor fürdas gesamte Sportsegment wird er die Expansion und das Wachstumunseres Sportangebots wesentlich weiterbringen. Auch gratuliere ichPrzemyslaw Rudzki und Lukasz Widulinski und wünsche beiden Erfolg inihren neuen Positionen."Michal Pol kam 2013 als Chefredakteur zur Przeglad Sportowy. Erwar für die Integration der Redaktionsteams von Przeglad Sportowy,von Sport und des Sportteils von Fakt sowie sämtlicher Sport-Websiteszu einem einzigen Sport-Newsroom verantwortlich und optimiertedadurch den Prozess der Content-Erstellung mithilfe dieserOrganisationsstruktur. Zuvor war er über zwanzig Jahre lang fürdiverse Medienformate, darunter Gaezta Wyborcza, TVP und sport.pl,tätig, wo er unter anderem für deren Videostrategie verantwortlichzeichnete. Er arbeitete als Korrespondent bei fünf OlympischenSpielen, drei Fußballwelt sowie fünf Fußballeuropameisterschaften.Darüber hinaus war er Experte für die UEFA Champions League bei TVP.Über die Ringier Axel Springer Media AGDie Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der SchweizerRingier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet. DasUnternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien,Slowakei, Estland, Lettland und Litauen mit einem breitenMedienangebot vertreten, zu dem mehr als 165 digitale und gedruckteAngebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und esbeschäftigt insgesamt rund 3.100 Mitarbeiter.Pressekontakt:Alexandra DelvenakiotisGroup Director Communications and Public AffairsDirector Digital Media CampusRingier Axel Springer Media AGTelefon +41 44 267 29 14a.delvenakiotis@ringieraxelspringer.comwww.ringieraxelspringer.comOriginal-Content von: Ringier Axel Springer Media AG, übermittelt durch news aktuell