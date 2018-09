Michal Nesterowicz und Soyoung Yoon beim NDR Elbphilharmonie Orchester in Kiel und Lübeck

Hamburg (ots) -Konzerte: Freitag, 21. September 2018, 20.00 Uhr, Kieler SchlossSonntag, 23. September 2018, 19.30 Uhr, Musik- und KongresshalleLübeckIm Radio: Eine Aufzeichnung des Konzerts wird am 2. November auf NDRKultur gesendet.Michal Nesterowicz ist einer der gefragtesten aufstrebendenDirigenten in Europa. In vergangenen Spielzeiten gab der Pole seineDebüts etwa beim Gewandhausorchester Leipzig oder dem RoyalConcertgebouw Orchestra. Beim NDR Elbphilharmonie Orchesterdebütierte er 2014 und wurde daraufhin sofort wieder eingeladen.Zuletzt überzeugte er hier mit einer Aufführung von ProkofjewsFünfter Sinfonie. Jetzt kehrt Nesterowicz für zwei Konzerte am 21.September in Kiel und am 23. September in Lübeck ans Pult des NDRElbphilharmonie Orchesters zurück. Mit dabei hat er die berühmteFünfte Sinfonie von Peter Tschaikowsky, dessen 125. Todestags sich imNovember jährt. Tschaikowsky gilt als musikalischer Inbegriff großerGefühle und entfesselter Leidenschaft. In seiner e-Moll-Sinfonieführt er den Hörer von der "völligen Ergebung in das Schicksal" im 1.Satz über Melodien voll schwärmerischer Liebe im 2. Satz und eineneleganten Walzer im 3. Satz bis zum strahlenden Triumph im Finale.Vor der Pause darf man sich auf das Debüt der 1984 geborenenkoreanischen Geigerin Soyoung Yoon freuen, die bei den dreiwichtigsten Violinwettbewerben der Welt brillierte: Sie warPreisträgerin des Indianapolis International Violin Competition, desQueen Elisabeth Competition in Brüssel und des TschaikowskyCompetition in Moskau. Mit dem NDR Elbphilharmonie Orchesterinterpretiert sie Dmitrij Schostakowitschs berührendes ErstesViolinkonzert, in dem dieser seine kritische Haltung gegenüber derrepressiven sowjetischen Kulturpolitik zum Ausdruck brachte.Neu in Lübeck ab der Saison 2018/2019: Vor den Konzerten führtDramaturg Julius Heile um 18.30 Uhr in das Programm ein.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerb.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell