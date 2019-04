Michaels: Das ist mal eine Nummer!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Michaels per 24.04.2019, 02:00 Uhr bei 12,62 USD. Michaels zählt zum Segment "Fachgeschäfte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Michaels entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Michaels erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -29,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 13,7 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -43,11 Prozent im Branchenvergleich für Michaels bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,78 Prozent im letzten Jahr. Michaels lag 45,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Michaels derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 15,91 USD, womit der Kurs der Aktie (12,4 USD) um -22,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,68 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,21 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Michaels. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.