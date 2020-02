Michaela Tod verlässt ProSiebenSat.1 Entertainment im Sommer aus privaten Gründen

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 12. Februar 2020. Michaela Tod hat sich ausprivaten Gründen dazu entschieden, ProSiebenSat.1 zum 31. Juli 2020 zuverlassen. Gemeinsam mit Wolfgang Link leitet Michaela Tod als Co-CEO das2,6-Milliarden-Euro-Entertainment-Geschäft der ProSiebenSat.1 Media SE und istfür die Steuerung des kommerziellen Geschäftes zuständig. In dieser Funktion hatsie unter anderem das Wachstum des digitalen und smarten Werbegeschäftes (+37Prozent Umsatz in Q3 2019) stark vorangetrieben und den Ausbau des AddressableTV-Geschäftes forciert. Gemeinsam mit Wolfgang Link, Co-CEO Entertainment, hatsie die Transformation des Entertainment-Bereichs damit maßgeblich geprägt.Max Conze, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Wolfgang undMichaela haben die Entertainment-Säule zukunftsfit und effizient aufgestellt, sodass wir jetzt deutlich agiler auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Zuschauereingehen können. Die Führung der Entertainment-Säule und des breitenThemenspektrums durch zwei Co-CEOs hat sich bewährt. Ich bedauere MichaelasEntscheidung sehr." Michaela Tod, Co-CEO der Entertainment-Säule derProSiebenSat.1 Media SE: "Meine Entscheidung ist mir alles andere alsleichtgefallen, weil ich ein sehr spannendes Unternehmen und ein großartigesTeam verlasse. Leider gibt es private Gründe, die mich dazu bewegen. Ich binnoch bis Sommer da und wir haben noch einiges vor - ich freue mich drauf!"ProSiebenSat.1 GroupProSiebenSat.1 vereint führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichenProduktionsgeschäft sowie einem stark wachsenden Commerce-Portfolio unter einemDach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.Wir bieten beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mitunseren 15 Free- und Pay-TV Sendern können wir über 45 Millionen TV-Haushalte inDeutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlichrund 36 Mio Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote.Erfolgreiche Formate wie "The Masked Singer", "Germany's next Topmodel" und"Joko & Klaas gegen ProSieben" sowie Superstars wie Heidi Klum oder DwayneJohnson gehören zu unserer Familie. Sendungen wie "Bosch", "Hochzeit auf denersten Blick" oder "Queen of Drags" sind Eigenproduktionen unseres Produktions-und Vertriebsnetzwerks Red Arrow Studios. Unser weltweites Video-Channel-NetworkStudio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über1.400 Kanäle. Unsere NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Playermit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung,Partnervermittlung, Erlebnisse sowie Beauty & Lifestyle. Hinter ProSiebenSat.1stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft unsere Zuschauer undKunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern.Pressekontakt:Ansprechpartner:Stefanie Rupp-MenedetterHead of Group Communications & EventsTel. +49 [0] 89 95 07-2598E-Mail: Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.comDiana SchardtSVP PR - ProSiebenSat.1 TV DeutschlandTel. +49 [0] 89 95 07-8020E-Mail: Diana.Schardt@Sat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringPressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.comTwitter: @P7S1GroupWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21767/4518247OTS: ProSiebenSat.1 Media SEISIN: DE0007771172Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell