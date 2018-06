Hamburg (ots) - Vor kurzem beschwerte sich Schauspielerin TheklaCarola Wied (74) über Altersdiskriminierung in Deutschland. VieleArbeitskolleginnen zogen nach. Auch Schauspielkollegin Michaela May(66) kann davon ein Lied singen. Im Gespräch mit Meins (EVT 13.06.)sprechen sie und ihre Kolleginnen Diana Körner (73) und Senta Berger(77) über die Schauspielerei im Alter."Unser Problem ist, dass die Großfamilie ausgedient hat. Dadurchgeht die Sensibilität für ältere Menschen zunehmend verloren",kommentiert Michaela May die Diskussion zur Diskriminierung derÄlteren. "Es muss einen riesigen Ruck geben in der Ausbildung",findet May. "Wir sind nur auf Leistung gepolt und nicht aufSozialstrukturen und Herzensbildung. Wir müssen die Wahrnehmung derÄlteren fördern. In England müssen Jugendliche in Altenheime gehen,um sich mit älteren Menschen zu unterhalten. Das wäre eine tolle Ideefür uns hier!" Schauspielerin Diana Körner klagt: "Die Filmrollenliegen für Frauen in meinem Alter nicht mehr auf der Straße. Aberviel gravierender finde ich diese Armutswelle, die quer durch meineGeneration geht. Dass unser Land Menschen, die ihr Leben langgearbeitet haben, so alleinlässt, ist eine Schande." Senta Bergervertritt die Meinung: "Ich möchte eigentlich noch nicht in Rentegehen, aber bestimmte Rollen kommen für mich nicht mehr infrage - dassehe ich ganz realistisch! Traurig bin ich überhaupt nicht darüber.Ich trete in ein anderes Kapitel meines Lebens ein. Das ist eine ganzschöne Entwicklung, und ich bin dankbar dafür, dass ich die nocherleben kann ...""Unsichtbar" wie andere Frauen über 60 fühlt sich Michaela Maynicht. "Das ist immer ein sehr persönliches Gefühl. Mir ist meinAlter egal. Jeder von uns ist selbst verantwortlich, sein Glück zugestalten. Es gibt so viele Themen im Leben, die wir uns greifenkönnen. Da braucht es niemanden, um gesehen oder bespaßt zu werden.Im Alter ist Eigeninitiative gefragt. Da müssen wir uns Fragenstellen: Was mache ich gern? Was möchte ich noch tun?" Was fürMichaela May im Alter eine Alternative zur Schauspielerei wäre?"Blumen verkaufen!", sagt die Schauspielerin ganz bodenständig.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 13. Juni). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zurVeröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 108.254 Exemplaren (IVW I/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell