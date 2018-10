Michael Turgut: Vom Star zum Kritiker der Finanzbranche

Berlin (ots) - Michael Turgut ist eine der schillerndstenGestalten der deutschen Finanzbranche. Nach einer Bilderbuchkarriereim Finanzvertrieb und dem Aufbau einer milliardenschwerenUnternehmensgruppe wurde der Finanzexperte zu einem derprominentesten Kritiker klassischer Finanzprodukte - und ist derBranche trotzdem treu geblieben.Das Michael Turgut einmal zu den imposantesten Persönlichkeiten amdeutschen Finanzmarkt gehören würde, hätte wohl kaum jemand in seinerJugendzeit erwartet. Nach seiner Kindes- und Schulzeit in deroberfränkischen Kleinstadt Naile ließ sich Turgut zunächst zumTextilmaschinenmechaniker ausbilden.Schon in der Ausbildungszeit merkte der junge Mann aber, dass erfinanziell gerne größere Sprünge machen würde. Kurzentschlossenbegann er parallel zu seiner Ausbildung noch eine zweite Ausbildungzum Versicherungskaufmann. Turguts überdurchschnittliche Motivationund der enorme Tatendrang blieben bei seinen Vorgesetzten nichtunbemerkt. Innerhalb von kürzester Zeit stieg der erst 18-JährigeQuereinsteiger 1987 zum Direktor bei der WürzburgerVersicherungsgesellschaft AG auf.1991 gab Michael Turgut den Startschuss für seine unternehmerischeKarriere und gründete das Unternehmen Futura Finanz. Der unbedingteWille und die kaum enden wollende Energie des 22 Jahre jungenFinanzexperten zeigte bei seinen Mitarbeitern eine erstaunlicheWirkung: Innerhalb von nur zehn Jahren kontinuierlichen Wachstumshatte Turgut ein Vertriebsteam mit 10.000 Mitarbeitern aufgebaut, diedeutschlandweit einen Umsatz von 1,67 Milliarden DM mit dem Vertriebvon Finanzprodukten erzielten.Ab 1999 begann Turgut seine Geschäfte zu diversifizieren. Nach derGründung einer Ausbildungsakademie und mehreren Vertriebsunternehmen,erwarb Turgut 2005 sogar eine eigene Bank: die Bank Company Nord inHamburg mit 7 Filialen und einer eigenenVermögensverwaltungsgesellschaft in Luxemburg. Mit gerade einmal 32Jahren war Michael Turgut ganz oben angekommen in der Elite desdeutschen Kapitalmarkts.Die Weltwirtschaftskrise, die 2007 ihren Anfang nahm, sollte eineneue Wende in Michael Turguts Bilderbuchkarriere verursachen. Nachdem Zusammenbruch der US-Bank Lehmann Brothers und einer Ausweitungder Turbulenzen auf den deutschen Finanzmarkt war das Geschäftsmodellvon Turguts Unternehmensgruppe gefährdet.Bisher erfolgreiche Produktanbieter gingen im Zuge der Finanzkriseinsolvent, ehemals attraktive Finanzprodukte blieben wie toxisch inden Regalen liegen. Die Schäden bei den Kapitalanlegern gingen indreistellige Millionenhöhen und Turguts Unternehmensgruppe wurde mitSchadenersatzklagen sowie einbrechenden Umsätzen konfrontiert.Michael Turgut hatte seine persönliche, schmerzhafte Lektion überdie Finanzbranche gelernt: "Das Geld des Kunden darf dessen Namennicht verlassen - sonst kann es weg sein!" Aufgrund dieser Erkenntnisentschied sich Turgut den Vertrieb von klassischen Finanzproduktenkomplett einzustellen und sich intensiv damit zu beschäftigen was einkrisensicheres und wertstabiles Produkt ausmacht. Nach ausgiebigerAuseinandersetzung mit der Frage, welche Sachwertprodukte seinenAnsprüchen an Sicherheit, Qualität und Werthaltigkeit genügen,entschied sich Turgut 2007 eine Internationale EdelmetallVermögensverwaltung mit Sitzen in Deutschland, Österreich, Schweizund Türkei zu gründen. Rund 5.000 Vertriebsmitarbeiter beratenseitdem Kunden beim Aufbau eines strukturierten Sachwert-Portfoliosohne die Nutzung von Finanzprodukten.Michael Turgut gehört mittlerweile zu den prominentesten Kritikernvon klassischen Finanzprodukten, glaubt aber an die Notwendigkeit derprivaten Vorsorge. In Seminaren und Schulungen, in Webinaren undVideodokumentationen coacht er Vertriebsprofis und Quereinsteiger,die eine ähnlich erfolgreiche Karriere wie er anstreben.Seine derzeitige Empfehlung "Sachwerte als Geldanlage zu nutzen"basiert auf seinen Erkenntnissen, dass die langanhaltendeNiedrigzinsphase Anleger oftmals zu spekulativen Risikoinvestmentsverleitet, während Sachwerte wie Gold oder ImmobilienInflationsschutz bieten und langfristigen Wertverlust verhindern."Dies und ähnliche Erkenntnisse bringen den Mehrwert für Kunden undPartner, für die ich mich täglich den Herausforderungen diesesaufreibenden Geschäftes stelle", erklärte Michael Turgut in einemaktuellen Kommentar.Pressekontakt:Michael Turgutpresse.michaelturgut@gmail.comBerlinwww.michael-turgut.de/www.facebook.com/michael.turgut.14Original-Content von: Michael Turgut, übermittelt durch news aktuell