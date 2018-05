Michael Turgut: So investieren die Reichen und Schönen

Berlin (ots) - Sachwerte, wie Immobilien, Ländereien undEdelmetalle, aber auch Oldtimer, Weine und Kunst gehören traditionellzu den Lieblings-Anlageklassen der Reichen und Schönen. Zu Recht,findet der Finanzexperte Michael Turgut, denn anders alsFinanzprodukte garantieren Sachwerte ihren Besitzern Sicherheit undlangfristigen Werterhalt - frei von Spekulation.Seit Jahrhunderten investieren Könige und Adelige in Grundbesitz,Edelsteine und Gold. Das aufstrebende Bürgertum und später vermögendeUnternehmer und Banker setzten diese Anlagestrategie bis heute fort.Sachwerte sind das traditionelle Anlageprodukt des Geldadels. "Wenndas Geld Ihren Namen verlässt, ist es erst einmal weg und meistensverloren. Sachwerte wie privates Gold- oder Immobilieneigentumschützen vor solchen Risiken", erklärt Michael Turgut die Gründe desGeldadels für Investitionen in Sachwerte.Während große Vermögen häufig in Sachwerte angelegt sind, neigenPrivatanleger eher zu Investments in Geldmarktprodukte. Derzeitdauerhaft niedrige Zinsen, regelmäßig auftretende Wirtschaftskrisensowie starke Kursschwankungen an den Börsen, sorgten allerdings fürhohe Unsicherheiten und eine schwache Performance vieler privaterPortfolios.Michael Turgut empfiehlt eine Sachwertkombination aus Immobilienund EdelmetallenDer Aufbau eines Sachwertinvestments ist auch mit kleinem Budgetmöglich. Neben der Investition in eine privat genutzte Immobiliekönnen Privatanleger auch Bestandsimmobilien und Edelmetalleerwerben. "Die Grundlage für den Aufbau eines Sachwertportfolios sindein langfristiger Anlagehorizont sowie ein ganzheitlicher Ansatz zumVermögensaufbau", erklärt Turgut.Immobilieneigentum ist aus Sicht des Finanzexperten die wichtigsteSäule der Vermögensbildung, denn Betongold ist inflationssicher undverbucht langfristige Wertzuwächse und Einnahmen. Neben derWertsteigerung ihrer Immobilien profitieren Besitzer vonBestandsimmobilien von langfristigen Mieteinnahmen, während dieEigennutzung von Immobilien zu erheblichen Ersparnissen führt.Gold gehört für Turgut als zweite Säule in jedesSachwertportfolio. Seit Jahrtausenden bewies sich das Edelmetall alsinflationssicher und ist zudem leicht transportierbar und jederzeitgut verkäuflich - Eigenschaften, die dem Werterhalt sehr dienlichsind. Besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wissen Anlegerdie Krisenwährung Gold zu schätzen. "Auch als Währung", so MichaelTurgut, "bleibt Gold ein sicherer Hafen."Je nach eigenem Interesse und verfügbarem Budget kann auch einkleiner Teil des Vermögens in andere Sachwertklassen fließen.Allerdings sollten Anleger, die sich für Investitionen in Kunst,Oldtimer oder Weine interessieren sowohl über eigene Expertise alsauch das nötige Kleingeld verfügen. "Im Vergleich zum Immobilien- undGoldmarkt sind diese Bereiche signifikant intransparenter und mithöheren Verlustrisiken verbunden", warnt Finanzexperte MichaelTurgut.Pressekontakt:Michael Turgutpresse.michaelturgut@gmail.comBerlinwww.michael-turgut.de/www.facebook.com/michael.turgut.14Original-Content von: Michael Turgut, übermittelt durch news aktuell