Michael Stumpf neuer Leiter der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend (FOTO)

Mainz (ots) -Der ZDF-Verwaltungsrat hat am Freitag in Berlin dem Vorschlag desIntendanten Dr. Thomas Bellut zugestimmt, Michael Stumpf zum Leiterder Hauptredaktion Kinder und Jugend zu berufen. Stumpf übernimmtdamit zum 1. Januar 2018 die Nachfolge von Barbara Biermann, die zumSüdwestrundfunk gewechselt ist.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Mit seinen Erfahrungen imBereich der linearen und digitalen Programmangebote für Kinder undJugendliche vereint Michael Stumpf ein hohes Maß an Expertise fürneue und bewährte erfolgreiche Formate. Wir freuen uns, dass MichaelStumpf in seiner neuen Funktion ins ZDF zurückkehrt."Michael Stumpf wurde 1972 in Lindau geboren. Während und nachseinem Studium der Anglistik, BWL und Kommunikationswissenschaftarbeitete er bereits mehrere Jahre in der ZDF-Hauptredaktion Kinderund Jugend. Dort verantwortete er unter anderem als TeamleitungOnline die Website ZDFtivi.de. Seit 2013 fungierte Michael Stumpf alsProgrammgeschäftsführer des KiKA.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell