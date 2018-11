München (ots) - Sein vierter Platz vor wenigen Monaten in Lissabonhat Deutschland wieder mit dem im Eurovision Song Contest versöhnt:Michael Schulte ist mittlerweile eine feste Größe in der deutschenMusikszene und gehört zu den vielen internationalen und nationalenStars, die José Carreras am 12. Dezember 2018 in der 24. JoséCarreras Gala (www.josecarrerasgala.de) im Kampf gegen Leukämie undandere Blut- und Knochenmarkserkrankungen unterstützen. Deutschlandsemotionalstes Benefiz-Ereignis wird auch in diesem Jahr wieder liveab 20.15 Uhr bei SAT.1 Gold (www.sat1gold.de) aus den MünchnerBavaria Studios im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt.Michael Schultes ESC-Song "You Let Me Walk Alone" hielt sich achtWochen in den deutschen Charts. Seinen ersten Erfolg sicherte sichder Singer-Songwriter 2012, als er bei der Gesangs-Castingshow "TheVoice of Germany" den dritten Platz holte und anschließend seinbislang erfolgreichstes Album "Wide Awake" veröffentlichte. Neben derMusik ist Michael Schulte auch sozial engagiert. So erschien indiesem Jahr das Musikhörspiel und Album zum Projekt "Die Kinder dertoten Stadt - Musikdrama gegen das Vergessen", in dem Schulte diemännliche Hauptrolle singt und spricht. Das Stück erzählt daserschütternde Schicksal der in Theresienstadt gefangenen Kinderwährend der NS-Zeit.Michael Schulte: "Ich finde es gut, wenn wir als Künstler unsereBühne auch dazu nutzen, um wichtige Themen voranzubringen. Ichverfolge seit vielen Jahren das großartige Engagement von JoséCarreras gegen Leukämie und andere Blut- undKnochenmarkserkrankungen. Es ist mir deshalb eine Ehre, diesen Mannund diese Mission gemeinsam mit vielen namhaften Künstlerinnen undKünstlern unterstützen zu dürfen. Ich freue mich auf die 24. JoséCarreras Gala."Bereits zugesagt für die 24. José Carreras Gala haben JonasKaufmann, David Garrett, Santiano, Christina Stürmer und NicoSantos.Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Mit der José Carreras Gala und vielen weiterenBenefiz-Aktionen hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in über zweiJahrzehnten bislang mehr als 220 Millionen Euro an Spenden generiert.Wir konnten damit bereits über 1.200 Forschungs-, Infrastruktur- undSozialprojekte unterstützen. Der Titel von Michael Schulte ist hiergewissermaßen Mission: Wir lassen die betroffenen Patienten nichtallein."Karten für die 24. José Carreras Gala sind bei München Ticket(www.muenchenticket.de) und bei der José Carreras Leukämie-Stiftung(www.carreras-stiftung.de) erhältlich.Ticketkategorien:Kat. I 99,00 EuroKat. II 59,00 EuroKat. III 39,00 EuroPremium Kat. I (inklusive After-Show) 149,00 Euro(nur erhältlich über die José Carreras Leukämie-Stiftung Tel. 089 272904-0 oder Email jcg@carreras-stiftung.de).José Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.deund www.josecarrerasgala.deOnline-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR;Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, Aus demAusland können die Kosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDr. Gabriele KrönerGeschäftsführender VorstandElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -0E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: José Carreras Gala, übermittelt durch news aktuell