Michael Röttcher tritt in die Geschäftsführung der Medienservice ein

Frankfurt am Main (ots) - Die Gesellschafter der Medienservicehaben Michael Röttcher zum Sprecher der Geschäftsführung derMedienservice GmbH & Co. KG berufen. Seit dem 15. Juni 2018 führt ergemeinsam mit Peter Roßkopf das Logistikunternehmen. Kathrin Hinz,die als Interimsgeschäftsführerin seit Anfang 2018 an Bord war,scheidet zum gleichen Zeitpunkt planmäßig aus dem Unternehmen aus.Das 2000 gegründete Joint-Venture der Frankfurter AllgemeineZeitung GmbH und der zur Fiege-Gruppe gehörenden Last Mile Holdingist auf Logistikdienstleistungen für Zeitungs- und(Fach-)Zeitschriftenverlage spezialisiert.Michael Röttcher bringt langjährige Erfahrungen alsGeschäftsführer Sales und Customer Service in international führendenLogistik- und Dienstleitungskonzernen mit. Unter anderem war dergelernte Industriekaufmann mit einem MBA in Management und BusinessStudies in unterschiedlichen verantwortlichen Positionen bei TNT undDPD sowie im Online-Handel tätig.Die Gesellschafter der Medienservice freuen sich, mit MichaelRöttcher einen erfahrenen Logistikmanager gewonnen zu haben."Gemeinsam mit Peter Roßkopf ist das Geschäftsführungsteam sehr gutaufgestellt, um die Herausforderungen des Logistikmarktes erfolgreichzu meistern. Wir danken Kathrin Hinz für ihre hervorragendenLeistungen als Interimsmanagerin und wünschen ihr für ihre weitereTätigkeit in der Fiege-Gruppe viel Erfolg".Rückfragen richten Sie bitte an:info@medienservice.detelefonisch: Nicola Stiebitz, Tel. 069 7591 - 3525Original-Content von: Medienservice GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell