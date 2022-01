Michael Novogratz spendet Gesellschaftsanteile der Galaxy Digital Holdings LP

New York (ots/PRNewswire) -Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital Holdings Ltd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3401639-1&h=1943484&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3401639-1%26h%3D1953724604%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F%26a%3DGalaxy%2BDigital%2BHoldings%2BLtd&a=Galaxy+Digital+Holdings+Ltd). (TSX: GLXY) („Galaxy Digital" oder das „Unternehmen"), gab heute bekannt, dass ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, Galaxy Group Investments LLC, am 31. Dezember 2021 8.600.000 Kommanditanteile der Klasse B (die „Partnerschaftsanteile") von Galaxy Digital Holdings LP („GDH LP") gespendet hat, die unter Verwendung des Schlusskurses der Stammaktien (wie unten definiert) am 30. Dezember 2021 einen Wert von ca. 202,1 Mio. C$ (oder ca. 159 Mio. US$) haben (die „Schenkung"). Jeder Partnerschaftsanteil ist gemäß den Bedingungen des Vierten geänderten und neu gefassten Limited-Partnership-Vertrags der GDH LP und vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen im Verhältnis 1:1 gegen Stammaktien des Unternehmens umtauschbar, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen für Aktiensplits, Aktiendividenden und Umklassifizierungen und andere ähnliche Transaktionen. Die Spende entsprach etwa 2,73% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien zum 31. Dezember 2021 (die „Stammaktien") (unter der Annahme der Umwandlung der von Herrn Novogratz gehaltenen Partnerschaftsanteile).Vor der Schenkung war Herr Novogratz wirtschaftlicher Eigentümer von 213.696.000 Partnerschaftsanteilen und 522.945 Stammaktien, was etwa 67,95 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am 31. Dezember 2021 entsprach (unter der Annahme der Umwandlung der von Herrn Novogratz wirtschaftlich gehaltenen Partnerschaftsanteile). Nach der Schenkung besitzt und kontrolliert Herr Novogratz direkt oder indirekt auf einer vollständig umgewandelten Basis 205.618.945 Stammaktien, was ungefähr 65,22 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am 31. Dezember 2021 entspricht (unter der Annahme, dass die von Herrn Novogratz wirtschaftlich gehaltenen GDH B Units umgewandelt werden).Michael Novogratz hat die Spende in einen von einem Spender beratenen Fonds eingebracht. Die Spende wird unter anderem zur Finanzierung von Projekten im Bereich der Strafjustiz und von gemeinnützigen Projekten verwendet, die auf einen systemischen Wandel abzielen. Bei der Schenkung handelt es sich um eine unentgeltliche Verfügung, die im Rahmen des Systems für die elektronische Offenlegung von Insiderinformationen (SEDI) gemeldet wurde bzw. wird.Herr Novogratz kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder weiterhin die Wertpapiere des Unternehmens halten. Weitere Informationen finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com. Eine Kopie des Frühwarnberichts in Bezug auf die Spende kann von Michael Novogratz über die Investor Relations-Abteilung des Unternehmens angefordert werden unter investor.relations@galaxydigital.io. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in 300 Vesey Street, New York, New York, 10282, USA.Über Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein technologieorientiertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen, das Institutionen und Direktkunden eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das Ökosystem digitaler Vermögenswerte bietet. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Cayman Islands (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey.Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Zukunftsplänen von Herrn Novogratz, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die durch die Verwendung von Begriffen wie „kann", „wird", „sollte", „erwarten", „antizipieren", „projizieren", „schätzen", „beabsichtigen", „fortsetzen" oder „glauben" (bzw. deren Verneinungen) oder ähnlichen Varianten gekennzeichnet sind. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der nachfolgend angeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Infolgedessen sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zusätzliche Informationen über Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den Unterlagen enthalten, die Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com. Zu diesen Risiken gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt "Risiken und Ungewissheiten" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr beschrieben sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung oder für das in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebene Datum.Kontakt:Michael Novogratz, 107 Grand Street, New York, New York, 10013, USA; Ansprechpartner für Investoren: Elsa Ballard,elsa.ballard@galaxydigital.io, (212) 390-9216; Steven Wald, steven.wald@galaxydigital.iomedia@galaxydigital.io, (917) 847-4796Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell