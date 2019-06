Michael Novogratz erwirbt Stammaktien der Galaxy Digital Holdings Ltd.

/NICHT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA ODER VERBREITUNG ANUS-PRESSEDIENSTE/New York (ots/PRNewswire) - Michael Novogratz, Gründer und CEO derGalaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) ("GalaxyDigital" oder "Unternehmen") hat heute berichtet, dass er 2.591.100Stammaktien ("Aktien") des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von6,218,640 kanadischen Dollar erworben hat. Diese Aktien stehen fürca. 0,92 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien desUnternehmens mit Stand zum 25. Juni 2019 ("Stammaktien") (unter derAnnahme der Konvertierung der GDH B Anteile (wie nachfolgenddefiniert) im Besitz von Herrn Novogratz).Der Erwerb der Aktien durch Herrn Novogratz wurde an der TSXVenture Exchange im Rahmen der Freistellung für Privatverträge(Private Agreement Exemption) gemäß Abschnitt 4.2 National Instrument62-104 - Übernahmeangebote und Herausgeberangebote (Take-Over Bidsand Issuer Bids) abgeschlossen. Herr Novogratz besitzt das Recht,diese Freistellung in Anspruch zu nehmen, da: (a) die Käufe von nichtmehr als insgesamt 5 Personen erfolgten; (b) das Angebot nichtallgemein an Anteilseigner der Stammaktien erfolgte; und (c) die fürdie Stammaktien gezahlte Vergütung nicht mehr als 115 % desMarktpreises dieser Wertpapiere beträgt. Der Erwerb wird im Systemfor Electronic Disclosure by Insiders (SEDI) verzeichnet und fand am26. Juni 2019 zu einem Preis von 2,40 kanadischen Dollar pro Aktiestatt.Vor dem Erwerb der Aktien war Herr Novogratz materiellerEigentümer von 213,696,000 Kommanditgesellschaftsanteilen der KlasseB ("GDH B Anteile") der Galaxy Digital Holdings LP ("GDH LP") und von7.500.768 Stammaktien, was am 25. Juni 2019 ca. 78,82 % derausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entsprach (unter Annahmeder Konvertierung der GDH B Anteile im Besitz von Herrn Novogratz).GDH B Anteile sind gemäß Bedingungen des dritten, ergänzten und neuformulierten Vertrages der Kommanditgesellschaft GDH LP (GDH LP ThirdAmended and Restated Limited Partnership Agreement) und unterbestimmten Beschränkungen auf der Basis eins zu eins gegenStammaktien umtauschbar. Dies unterliegt gewöhnlichen Anpassungen fürAktiensplits, Dividenden und Neuklassifizierungen sowie ähnlicherTransaktionen. Nach Erwerb der Aktien besitzt und kontrolliert HerrNovogratz direkt oder indirekt auf vollständig konvertierter Basis223.787.868 Stammaktien, was am 25. Juni 2019 ca. 79,75 % derausgegebenen und ausstehenden Stammaktien entsprach (unter Annahmeder Konvertierung der GDH B Anteile im Besitz von Herrn Novogratz).Michael Novogratz hat diese Aktien für Investitionszweckeerworben. Herr Novogratz kann zu gegebenem Zeitpunkt weitereWertpapiere erwerben, einen Teil oder alle der existierenden oderweitere Wertpapiere verkaufen oder die Wertpapiere des Unternehmensweiterhin halten. Weitere Informationen erhalten Sie im Firmenprofilauf SEDAR unter www.sedar.com.Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich an der Anschrift 107Grand Street, New York, New York 10013, USA.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine diversifizierte Handelsbank mit einerReihe von Dienstleistungen, die sich auf die Bereiche digitaleVermögenswerte und Blockchain-Technologie spezialisiert hat. Das Teamvon Galaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrung in den BereichenInvestment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Betrieb, AssetManagement und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibtderzeit vier eigenständige Geschäftsbereiche: Trading, AssetManagement, Principal Investments und Advisory Services. CEO undGründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Das Unternehmen hatseinen Hauptsitz in New York City und betreibt Niederlassungen inTokio, Hongkong, auf den Caymaninseln (Geschäftssitz) und imUS-Bundesstaat New Jersey. Weiterführende Informationen zu denAktivitäten und Produkten des Unternehmens finden Sie unterwww.galaxydigital.io.HaftungsausschlussWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister(wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert)übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeitdieser Presseveröffentlichung.PrognosenBestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, darunterAussagen bezüglich der Pläne von Herrn Novogratz für die Zukunft,können Informationen mit prognostischem Inhalt darstellen(Prognosen). Sie können durch die Nutzung von Begriffen wie "könnte","wird", "sollte", "erwarten", "vorhersehen", "projizieren","schätzen", "beabsichtigen", "weiter" oder "glauben" oder derenGegenteil und ähnliche Begriffe identifiziert werden. Aufgrund einerReihe von Risiken und Unsicherheiten, darunter jene, die nachfolgendgenannt werden, kann es dazu kommen, dass tatsächliche Ereignisseoder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchenPrognosen wiedergegeben oder erwogen werden. Im Ergebnis wird davonabgeraten, sich auf solche Prognosen auf unangebrachte Weise zuverlassen. Weitere Informationen, in denen die Annahmen, Risiken undUnsicherheiten mit Bezug auf Galaxy Digital benannt werden, findensich in den Einreichungen von Galaxy Digital bei der kanadischenWertpapieraufsicht unter www.sedar.com. Zu diesen Risiken gehörenjene, die im Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" der "ManagementDiscussion and Analysis" des Unternehmens für das am 31. Dezember2018 zu Ende gegangene Jahr besprochen werden. Die Prognosen indieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Mitteilung oderdem in der entsprechenden Prognose benannten Datum.