Michael Ngai, Chairman von The Red Group und ehemaliger Managing Director der UBS Investment Bank, tritt dem Beirat von Cloudwith.me bei

Dublin (ots/PRNewswire) -- ICO im Wert von USD 300 Millionen von Cloudwith.me erschafft dasCloud Token für einfachen Zugang zu Cloud Services zu 50 % dernormalen Kosten- Cloudwith.me erstellt eine Basis für ein verteiltesBlockchain-Zahlungs-ÖkosystemCloudwith.me, das Unternehmen für managed Cloud-Services, gabheute die Ernennung von Michael Ngai in den Beirat bekannt. Herr Ngaigehört zu den Führern der Finanzindustrie im asiatisch-pazifischenRaum und wird Cloudwith.me zu seinem Cloud Cryptocurrency InitialCoin Offering (ICO) und in Bezug auf fortlaufende CorporateGovernance und Unternehmensstrategie beraten.Michael Ngai verfügt über umfassende Erfahrung in derinternationalen Finanzbranche. Er ist zurzeit Chairman von The RedGroup und war zuvor Managing Director der UBS Investment Bank.Herr Ngai ist zudem Mitglied des National Committee of ChinesePeople's Political Consultative Conference ("CPPCC"), Mitglied desständigen Ausschusses des CPPCC Provinz Heilongjiang, China, undFellow Commoner und Development Advisory Council Member von ClareHall, Universität Cambridge."Herr Ngai ist eine wertvolle Ergänzung für unser Unternehmen undspielt eine wichtige Rolle beim Erreichen eines erfolgreichen ICO unddes Aufbaus einer einfacher zugänglicheren, dezentralisierten Cloudzu erschwinglicheren Kosten", sagte Asaf Zamir, Mitgründer vonCloudwith.me und CTO. "Seine Erfahrung ist maßgebend bei der Beratungunseres Management-Teams und bei der Unterstützung unserer globalenUnternehmensentwicklung."Herr Ngai meinte: "Die Blockchain-Revolution hat das Potenzial,echte disruptive Veränderung zu bringen, die den Prozess derKommerzialisierung in Bezug auf CloudServices-Kosten vorantreiben unddie Cloud für Millionen Menschen zugänglich machen wird, insbesonderein Entwicklungsländern. Die Technologie und Vision von cloudwith.meist anders als die anderer ICOs, da sie sofortige Anwendung und einenechten Wertbeitrag liefert. Dies ist ein aufregendes ICO mitspezifischem Fokus darauf, die Cloud auf die nächste Ebene zuführen."Cloudwith.me wurde 2015 gegründet, um seinen Kunden eine managedHosting-Lösung für Hyperscale-Cloud-Services anzubieten. DasUnternehmen hat aktuell über 22.000 Server-Bereitstellungen, dieheute weltweit kleine und mittlere Unternehmen mit starkenPartnerschaften mit den führenden Anbietern von Cloud-Servicesbedienen.Das ICO von Cloudwith.me konzentriert sich darauf, sofortigen Wertfür die Cloud-Token-Käufer zu liefern. Das Cloud Token istbemerkenswerterweise das einzige Cryptocurrency-Token, das kurz nachAbschluss des ICO benutzt werden kann, um von den Cloud Services derweltgrößten Cloud-Anbieter zu profitieren oder Cloud Services zuerwerben; und das zu 50 % des aktuellen Preises. Die Zielsumme von300 Millionen USD des Cloudwith.me-ICO wird für Cloud-Infrastrukturund Software-Entwicklung investiert werden.Die ICO-Kampagne von cloudwith.me endet am 25. August 2017.Während der ICO-Kampagne können akkreditierte Investoren Cloud-Tokenmit Bitcoin oder Ether oder per Zahlung durch normaleBanküberweisungen und Kreditkarten erwerben.Weitere Informationen zu dem Cloud ICO finden Sie auf:token.cloudwith.me (http://token.cloudwith.me)Über Cloudwith.meCloudwith.me, gegründet 2015 von Asaf Zamir und Gilad Somjen,bietet eine Managed-Hosting-Lösung für Zugang zu AWS und AzureCloudservices. Cloudwith.me bietet mehr Effizienz für Einzelnutzerund Unternehmer - von KMUs bis hin zu Großunternehmen -, indem es dieAbläufe vereinfacht und Zeitaufwand und Komplexität von Einrichtungund Wartung ihrer Cloudserver verringert.Pressekontakt:NordamerikaAmanda DrainMontieth & Companyadrain@montiethco.com+1-646-864-3263EuropaZarna PatelMontieth & Companyzpatel@montiethco.com+44(0)20-3865-1947Asien-PazifikMonica QuSPRGmonica.qu@sprg.com.cn+86(10)8580-4258 x 251Original-Content von: Cloudwith.me, übermittelt durch news aktuell