Michael Müller (SPD) kündigt weitere Einschränkungen in Berlin an

Berlin (ots) - Der Berliner Senat will seine Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärfen.In der rbb-"Abendschau" kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag wegen der Corona-Gefahr weitere Einschränkungen an.Man müsse diese Schritte gehen, sagte der SPD-Politiker. Er habe den Senat beauftragt vorzubereiten, dass es auch in Berlin zu Restaurantschließungen kommt - "jenseits der Öffnungszeiten, die wir jetzt beschlossen haben - dass die Restaurants wirklich zugemacht werden, aber Abhol- und Lieferdienste noch möglich sind." Geplant sei auch, dass Versammlungen weiter eingeschränkt werden. "Wir erleben es ja, dass manche es offenbar immer noch nicht so richtig begriffen haben, in was für einer Krise wir sind."Er gehe davon aus, dass der Senat diese Maßnahmen in den nächsten Tagen beschließt und umsetzt - "wir wollen das in enger Abstimmung mit Brandenburg machen, da sind wir uns ganz einig." Am Sonntag gebe es darüber auch ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).Eine Ausgangssperre für Berlin will Müller weiter vermeiden. Er warnte vor den sozialen Folgen, die so ein Beschluss haben könnte.