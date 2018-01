Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller(SPD) schließt nicht aus, dass Berlin weiteres Geld zum BERzuschießen muss.Zunächst sei allerdings die Flughafengesellschaft in der Pflicht,die Finanzierung mit eigenen Mitteln sicherzustellen, sagte Müller amDienstag im RBB-Fernsehen. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung derFlughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) im März werde sichzeigen, ob es diese Nachforderung des Flughafens gibt und wie diesegedeckt werden könne.Er könne jedoch nicht ausschließen, dass auch Berlin noch Geldbeisteuern müsse. "Diese Baustelle muss ja auch mal zu Ende geführtwerden. Es ist ja so schon ein Drama. Und nun durch Finanzfragen nochVerzögerungen zu haben, würde nicht akzeptiert werden." Der Bau müssefertiggestellt werden. Und wenn die Mittel begründbar seien, müsstensich die Gesellschafter darüber verständigen, wie damit umgegangenwird: "Etwa in Form einer Bürgschaft oder eines Kredits. Dass direktGeld fließt, sehe ich nicht. An dieser Stelle sind wir noch langenicht."Beim Thema Wohnungsbau hat sich Müller dafür ausgesprochen, dieBürger auch weiterhin zu neuen Wohnungsbauprojekten zu befragen.Es würde niemand akzeptieren, wenn die Berlinerinnen und Berlinernicht mehr darüber mitreden dürften, was gebaut wird. Allerdingsmüsse "ein vernünftiges Maß" gefunden werden.Die Politik müsse klar sagen, dass Wohnungen gebraucht und gebautwerden. Deshalb müssen nicht über das "ob" geredet werden, sonderndarüber "wie" sie gebaut werden. Dafür sei es richtig und wichtig,die Menschen vor Ort in den Quartieren zu befragen. Diese wüssten,wie verträglich und akzeptabel gebaut und welche sozialeInfrastruktur gebraucht werde.Das Gespräch "Wie weiter, Herr Müller?" läuft am 09.01.2018 um22.15 Uhr im rbb-Fernsehen. Das Video ist auch jetzt schon abrufbarunter http://ots.de/ZHvIhPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb Aktueller Tisch/ HörfunkkoordinationMasurenallee 8-1414057 BerlinTel. 030-97993-30300Telefax: +49 30 97993 30309koordination@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell