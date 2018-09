Michael Michalskys Lieblingsjob war Türsteher

Berlin (ots) - "Mein Traum ist, ein großes Michalsky-Kaufhaus zueröffnen"Berlin, 20. September 2018 - Michael Michalsky, heuteinternational bekannter und erfolgreicher deutscher Modeschöpfer, hatsich vor seiner Karriere als Türsteher durchgeschlagen und mitdiversen Nebenjobs sein Mode-Studium in London finanziert. Wie er demWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 10/2018) für die Kolumne "Meineerste Million" sagte, war ihm der Türsteher-Job für einen LondonerClub der liebste unter vielen anderen abenteuerlichen: "Jeden Abendeine coole Schar an Leuten zusammenzustellen, hat mir Spaß gemacht."Michalsky, der sich als Jugendlicher auf dem Land im Bücherbus mitLektüre über Mode, Design und Architektur versorgte, kam durch eineReportage über Karl Lagerfeld auf seinen Berufswunsch: "Ich dachtesofort: So was willst du später auch machen." Nach Stationen alsChefdesigner bei Levi's und Adidas entschied sich Michalsky, eineeigene Marke zu etablieren. "Ich wollte meine eigenen Kollektionenentwerfen, mit meinem eigenen Namen für meine Kreationen stehen",sagte er 'Capital'.Als Lagerfeld in einer seiner Kampagne etwas von ihm trug, wussteer, dass er den Durchbruch geschafft hatte. Neben Mode entwirftMichael Michalsky auch Parfums, Handtaschen, Brillen oder Möbel undGeschirr. Das Angebot soll aber noch viel größer werden: "Mein Traumist, ein großes Michalsky-Kaufhaus zu eröffnen. Einige Abteilungenmüssen noch gefüllt werden, aber daran arbeite ich gerade."Pressekontakt:Joachim Haack, G+J Kommunikation Wirtschaft,c/o PubliKom, Telefon: 040/39 92 72-0E-Mail: jhaack@publikom.comwww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell