Michael Kors startet zum 5. Mal die Watch Hunger Stop-Kampagne zur Bekämpfung des globalen Hungers

New York (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld des Welternährungstages am16. Oktober stellt Michael Kors eine Vielzahl spannender Initiativenvor, um Watch Hunger Stop, die wichtige, jährliche Kampagne der Markezur Bekämpfung des globalen Hungers, zu unterstützen.Der Partner der Marke ist das Welternährungsprogramm der VereintenNationen (UN World Food Programme, WFP), und alle Mittel werden zurUnterstützung des Schulspeisungsprogramms des WFP verwendet. Imvergangenen Jahr versorgte das WFP mehr als 18 Millionen Kinder in 60Ländern mit Schulmahlzeiten und stellte ihnen lebenswichtige Nahrungzur Verfügung, um ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten.KÜNSTLER ELI SUDBRACK | ASSUME VIVID ASTRO FOCUSAnlässlich des 5. Jubiläums der Kampagne ist Michael Kors mit EliSudbrack I AVAF, einem Multimedia-Künstler, der in São Paulo und NewYork lebt und arbeitet, eine Partnerschaft für die Kampagne 2018Watch Hunger Stop eingegangen. Sudbrack entwarf mit seinemcharakteristischen, farbenfrohen Stil das Design für das diesjährigeT-Shirt in limitierter Auflage."Als ich zu diesem Projekt eingeladen wurde, war ich sehrglücklich. Hier war meine Chance, etwas zu tun, mit dem ich andereMenschen erreichen und ihrem Leben auf sehr konkrete Weise helfenkonnte", so Sudbrack. "Ich denke, jeder Künstler sollte mehr indieser Richtung tun, besonders in der Welt, in der wir jetzt leben.Ich komme aus einem Land, das viele Probleme mit Hunger und Bildunghat. Wenn du diese beiden Probleme lösen kannst, wäre die Weltanders."WATCH HUNGER STOP T-SHIRTSZum ersten Mal werden Watch Hunger Stop Limited Edition T-Shirtsvon Michael Kors online und in jedem Michael Kors Lifestyle Store inden USA sowie in ausgewählten Geschäften rund um die Welt erhältlichsein. Das von Eli Sudbrack I AVAF entworfene T-Shirt-Design zollt demZiel der Vereinten Nationen Anerkennung, bis zum Jahr 2030 den Hungerauf der Welt zu eliminieren. Für jedes verkaufte T-Shirt wird MichaelKors über das Welternährungsprogramm (WFP) 100 Mahlzeiten anbedürftige Kinder spenden. 100 % des Gewinns werden damit für dieErnährung hungriger Kinder verwendet.* Und es kommt noch besser!Michael Kors wird 100 zusätzliche Mahlzeiten an das WFP spenden, wennKunden es "tragen und teilen", also indem sie ein "selbstloses"Selfie in ihrem Watch Hunger Stop T-Shirt machen und es online mitdem Hashtag #watchhungerstop veröffentlichen.*PARTNERSCHAFT MIT KATE HUDSONKate Hudson weiß, wie wichtig es ist, Kinder und ihre Communityszu unterstützen. Michael Kors ist geehrt, seine Partnerschaft mit derSchauspielerin, Autorin, Unternehmerin und langjährigenUnterstützerin von Watch Hunger Stop und WFP fortzusetzen, die erneutihre Talente zur Verfügung stellen wird, um dieses Anliegen zuunterstützen."Die Arbeit, die das Welternährungsprogramm leistet, klingt soeinfach, aber sie ist so unendlich wichtig", so Kate Hudson. "Sie[WFP] ernähren nicht nur Kinder - das allein ist einfach schonunglaublich. Sie arbeiten außerdem daran, Familien, Bildung und dielokale Wirtschaft zu unterstützen, und damit den Gesamtzusammenhangin Betracht zu ziehen, damit die Communitys und letztlich auch dieLänder wieder auf die Beine kommen. Wenn wir hier allezusammenarbeiten, bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir denWelthunger beenden können."VORSTELLUNG VON HAILEE STEINFELDHailee Steinfeld, die 2017 in der Michael Kors-Kampagne "The Walk"erschien, wird in diesem Jahr erstmals ihren Einfluss für die guteSache geltend machen."Es war eine Ehre, wieder mit Michael Kors zusammenzuarbeiten,diesmal für einen so wichtigen und unterstützungswürdigen Zweck", sodie Schauspielerin und Sängerin. "Jedes Kind verdient es, dass seineGrundbedürfnisse erfüllt werden, damit es sein größtes Potenzialentfalten kann. Wenn wir uns zusammenschließen, können wir den Hungerfür immer beenden."WATCH HUNGER STOP SPECIAL-EDITION RUNWAY-UHRSeit der Einführung von Watch Hunger Stop sind Sonderanfertigungenvon Uhren ein Teil der Kampagne, und für jede verkaufte Uhr werden100 Mahlzeiten an das WFP gespendet.* In diesem Jahr zeigt dielegendäre Runway-Uhr ein goldfarbenes Gehäuse in schlankem Profil miteiner detaillierten Weltkarte auf einem türkisfarbenen Zifferblatt.Die Uhr im Unisex-Stil wird in diesem Herbst exklusiv in ausgewähltenMichael Kors-Geschäften weltweit und online auf michaelkors.com(http://michaelkors.com/) verkauft und kostet 275 US-Dollar.SNAP TO DONATEAnlässlich des Welternährungstages hat Michael Kors einenspeziellen Watch Hunger Stop Snapchat-Geofilter entwickelt, der am 1.Oktober auf den Markt kommt. Jedes Mal, wenn Sie ein MichaelKors-Geschäft in den USA oder Großbritannien besuchen (fast jedesGeschäft nimmt teil) und den speziellen Snapchat-Geofilter benutzen,werden dem WFP 25 Mahlzeiten gespendet.*SHARE THE MEALShare The Meal ist die weltweit erste App gegen Welthunger undeine Initiative des WFP. Die App bietet fröhliche und ansprechendeGrafiken und eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine Fülle vonFakten und Fotos über Menschen und Orte, die Sie gerne kennenlernenmöchten. Mit Share The Meal können Sie mit einem Fingertipp auf IhremBildschirm schon ab 0,50 US-Dollar spenden - und wissen, dass Siejemandem geholfen haben. Laden Sie die Share The Meal-App unterhttp://wfpusa.org/MKSTM2017 herunter.WEITERE SPENDENMÖGLICHKEITENIm Oktober können Kunden an der Kasse von ausgewählten MichaelKors-Filialen rund um den Globus direkt an das WFP spenden. Mit nur 5US-Dollar kann ein Schulkind einen Monat lang ernährt werden.In ausgewählten Ländern können Besucher der WebsiteWatchHungerStop.com dem Link auf dem Bildschirm folgen, um direkt andas WFP zu spenden. In den USA können Benutzer außerdem das WortMKHUNGER an 50555 senden, um 5 US-Dollar zu spenden (möglicherweisewerden Gebühren für den Textversand und die Datennutzung IhresAnbieters erhoben)."Hunger ist ein globales Problem - aber es ist lösbar", so MichaelKors. "Egal, wie sehr Sie sich engagieren möchten: Sie machen aufalle Fälle einen echten Unterschied im Leben eines anderen Menschen.Einer meiner Träume ist eine Welt ohne Hunger und wir arbeitenintensiv mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationenzusammen, um diesen Traum zu verwirklichen. Ich bin stolz auf das,was Watch Hunger Stop bisher erreicht hat, aber es ist noch nichtgenug. Lassen Sie uns alle weiter zusammen daran arbeiten, bis dasEnde des Welthungers erreicht ist."Pressekontakt:Dinesh KandiahVP, Global CommunicationsMICHAEL KORSDinesh.Kandiah@michaelkors.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/747460/Kate_Hudson_in_Michael_Kors.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/747461/Hailee_Steinfeld_in_Michael_Kors.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/747502/Michael_Kors_Logo.jpgOriginal-Content von: Michael Kors, übermittelt durch news aktuell