Mainz (ots) -Was war früher besser? Was war schlechter? Michael Kessler lädt zueiner weiteren Zeitreise ins "Jahrhunderthaus" ein, das mit seinendrei Etagen für drei prägende Jahrzehnte steht: die 1920er, 1950erund 1970er Jahre. Die zweiteilige ZDFzeit-Dokumentation "DasJahrhunderthaus" am Dienstag, 28. März 2017, und Dienstag, 4. April2017, jeweils um 20.15 Uhr, bietet überraschende Einsichten. ImMittelpunkt der amüsanten Rückschau auf 100 Jahre deutschenFamilienalltag steht das Jahrhunderthaus, in dem die deutscheMusterfamilie Müller lebt, gespielt von Michael Kessler, RuthBlauert, Lilian Prent und Benedict Jacob.Stefan Brauburger, Leiter der Redaktion Zeitgeschichte: "DerEpochenvergleich hilft, den erstaunlichen Wandel zu erklären mit allseinen Etappen, Linien und Sprüngen vom Gestern ins Heute. Diesmaldrehen sich die historischen Vergleiche um die Themen Arbeit,Freizeit, Ernährung, Gesundheit und Sport. So erfährt man nebenbei,dass Heroin in den 20er Jahren auch mal eine Medizin war oder Zuckerin den 50ern als Schlankmacher galt."Die Müllers erfahren in Selbstversuchen, was unsere Vorfahrengeleistet haben: wie man mit Hilfe eines Waschbretts Wäsche wusch,ohne Korrekturtaste Briefe schrieb und in einem kleinem Auto nachItalien reiste - ohne Klimaanlage und Navi.Familie Müller erlebt in Teil 1 die beschwerlichenArbeitsbedingungen der 20er und 50er Jahre und stellt fest: Früherwar beileibe nicht alles besser. Auch in Sachen Freizeit und Urlaubsah es trüber aus. Heute gibt es doppelt so viel Ferientage wie inden 50ern. Erst die 70er Jahre brachten den Pauschalurlaub fürJedermann und mehr Zeit für Hobbys. In Teil 2 geht es um Essen,Trinken und Sport. Was früher als gesund galt, ist heute meistverpönt. Wie sich die Ess- und Trinkgewohnheiten geändert haben unddas Verhältnis zum Sport, das erleben die Müllers auf ihrer Zeitreisedurch die Epochen.Die Spielszenen mit den Müllers werden ergänzt durchdokumentarisches Film- und Bildmaterial, Original-Werbefilme,Grafiken sowie Statements von Wissenschaftlern und prominentenZeitzeugen wie Smudo von den "Fantastischen Vier", Komikerin MirjaBoes, Schauspielerin Marie-Luise Marjan und Sportlerin HeikeDrechsler.