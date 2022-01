Michael Huth wird Partner der dhpg

Bonn (ots) -Die dhpg hat Michael Huth, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, mit Beginn des Jahres zum Partner ernannt. Damit baut das mittelständische Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung, die Rechtssparte auf Partnerebene weiter aus und folgt damit der strategischen Leitlinie, den national und international agierenden Mittelstand vollumfassend zu beraten.Michael Huth übernimmt bei der dhpg die fachliche Führung des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zudem begleitet er dhpg-Mandanten in allen arbeitsrechtlichen Fragen rund um die Entsendung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Ausland. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und dem Referendariat in Koblenz und Kiel war Michael Huth über zehn Jahre lang für Ebner Stolz in Hamburg tätig. Anschließend wechselte er zu der renommierten, auf das Arbeitsrecht spezialisierten Bonner Kanzlei Pauly & Partner, ehe er 2019 zur dhpg stieß. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Michael Huth Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen."Arbeitsrechtliche Themen gewinnen weiter an Bedeutung. Ein professioneller Umgang mit diesen Fragestellungen gehört zu den wichtigen Compliance- und Reputationsthemen dieser Zeit. So freuen wir uns, mit Michael Huth nun auch einen arbeitsrechtlichen Fachmann im Partnerkreis begrüßen zu können", so Professor Dr. Norbert Neu, Sprecher der Gesamtleitung der dhpg.Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 600 Mitarbeitern an elf Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Teil des Nexia (https://nexia.com/)-Netzwerks, das mit über 34.500 Mitarbeitern in 120 Ländern und einem Umsatzvolumen von 4,5 Milliarden US-Dollar zu den Top 10 der internationalen Beratungs-Netzwerke zählt.Pressekontakt dhpg:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuell