Michael Hartwig (vormals Google) wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der CANEI AG, Marcus Linnepe wechselt in den Vorstand / Deutsche Telekom im Rahmen des TechBoost-Programmes als Partner gewonnen

Dortmund (ots) -- Michael Hartwig, Ex-Google Geschäftsbereichsleiter Doubleclick, Ex-Yext Managing Partner Zentraleuropa und derzeit CEO Pylot Gmbh übernimmt zum 01.09.2021 den Vorsitz des Aufsichtsrats der CANEI AG.- Marcus Linnepe wechselt in den Vorstand und übernimmt den Vorsitz.- CANEI.quick, ein einfaches SaaS Tool zur Übersetzung von BWAs und Summen- und Saldenlisten ging am 08.09. live.- Die Deutsche Telekom konnte als Vertriebspartner im Rahmen des TechBoost-Programmes für den Mittelstand gewonnen werden.Die CANEI AG vermeldet einen weiteren großen Schritt: sie konnte Michael Hartwig für die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden gewinnen.CANEI AG hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung digitalisiert und baut das Produktportfolio weiter aus. Mit CANEI.quick wurde ein Produkt zur "Übersetzung" der BWA und Summen- und Saldenliste entwickelt, das dem Unternehmer in Sekundenschnelle ein Dashboard liefert und die finanziellen Möglichkeiten sowie nötigen Handlungsfelder sichtbar macht. Es werden neben GuV, Bilanz und Kapitalfluss Potenziale im Vergleich zum Benchmark dargestellt und auch die Bankensicht und Schuldentragfähigkeit dargestellt.Darüber hinaus kann in der Software CANEI.digital das Unternehmen detailliert geplant werden. Mit dem hybriden Ansatz von CANEI.gold erstellt das Planungsteam von CANEI gemeinsam mit dem Unternehmer einen integrierten Businessplan in nur 3 Werktagen und liefert für 12 Monate ein professionelles Reporting für Gesellschafter und Finanzierungspartner.In Zukunft können Finanzierungen, Factoring und Leasing direkt aus der Software angefragt werden und CANEI entwickelt sich zusätzlich zu einem Vergleichsportal für Unternehmensfinanzierung.Mit der steigenden Unsicherheit in der Finanzierung des Mittelstandes leistet CANEI einen bedeutenden Schritt in der Unternehmenssteuerung und -finanzierung.Die Kooperation im Rahmen des TechBoost-Programmes der Deutschen Telekom macht das Produktportfolio dem deutschen Mittelstand zugänglich.Marcus Linnepe, Co-Founder und CEO der CANEI AG: "Durch die Ausweitung des Produktportfolios haben wir einen weiteren wesentlichen Schritt unternommen, die Unternehmenssteuerung auf ein neues Niveau zu heben. Mit Michael Hartwig haben wir einen Experten gewonnen, der uns bei der Marktdurchdringung deutlich unterstützen wird. Im Rahmen des TechBoost-Programmes der Deutschen Telekom haben wir einen Vertriebspartner gewonnen, der wie kaum ein anderer die Digitalisierung des Mittelstands vorantreibt."Michael Hartwig, Aufsichtsratsvorsitzender der CANEI AG: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin von den wettbewerbslosen Produkten von CANEI absolut begeistert. Es eröffnen sich völlig neue Geschäftsmodelle, die den KMU Markt in der Planung und Finanzierung auf den Kopf stellen können. Die Digitalisierung des Deutschen Mittelstandes ist extrem wichtig. Ich bin mir sicher, dass dies erst der Anfang eines revolutionären Weges ist, bei dem ich Marcus Linnepe und die CANEI AG gerne begleiten werde."Über CANEI AGDie CANEI AG, ein Spezialist für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung, bietet Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen mit einer Umsatzgröße bis 50 Millionen Euro. Die digitale Unternehmensberatung ermöglicht eine effiziente Finanzplanung, die ohne umfassende betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse erstellt werden kann. CANEI.digital extrahiert relevante Finanzdaten, verdichtet diese zu fast 100 aussagekräftigen Kennzahlen, ermöglicht Vergleiche mit dem direkten Wettbewerb und gibt Handlungsempfehlungen. Die smarte Kennzahlenanalyse, die Prozesse der klassischen Unternehmensberatung standardisiert, bietet kleinen und mittleren Unternehmen ein effizientes, transparentes und kostengünstiges Frühwarnsystem, das es ermöglicht, bei drohenden Schieflagen frühzeitig gegenzusteuern und bei der Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick parat zu haben.Pressekontakt:Marcus LinnepeCEO+49 172 2000 860ml@canei.agwww.canei.agCANEI AGOlpketalstraße 12544229 DortmundOriginal-Content von: CANEI AG, übermittelt durch news aktuell