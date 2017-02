Michael Gwisdek: Mit Mitte 70 endlich Revolvermann - Schauspieler plant Western à la Clint Eastwood

Baierbrunn (ots) - Schauspieler Michael Gwisdek (75) möchte sichauf seine alten Tage erstmals als schießfreudiger Westernheldversuchen. Als jugendlicher Schauspieler habe er zwei Jahre langgeübt, den Colt zu ziehen und damit herumzuwirbeln, sagte dergebürtige Berliner dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Irgendwann sei er schneller als John Wayne gewesen, habe "dieseQualifikation" aber bis heute nie verwenden können. "Schon damit dasalles nicht alles umsonst war, habe ich mir geschworen: Bevor ich denLöffel abgebe, mache ich meinen vierten Kinofilm als Regisseur undAutor, und das wird dann so ein Clint-Eastwood-Film mit mir in derHauptrolle."Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell