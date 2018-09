Michael Douglas findet Angela Merkel beruhigend

Hamburg (ots) - Michael Douglas äußert sich in der aktuellenAusgabe von ZEITmagazin MANN über Angela Merkel: "Ich habe ihrekomplizierten Koalitionsverhandlungen verfolgt, ihre Probleme mit derFlüchtlingssituation in Deutschland und in der gesamten EU", sagt derSchauspieler, 73, und fügt hinzu: "Ich beobachte ihreSchwierigkeiten, aber wissen Sie, was? Ich vertraue ihr, auch wegenihrer Erfahrung - in diesen verrückten Zeiten hat sie etwasBeruhigendes."Den vollständigen Artikel senden wir Ihnen für Zitierungen gernezu. Bitte beachten Sie die Quellenangabe "ZEITmagazin MANN". Die neueAusgabe erscheint am Dienstag, 4. September 2018.Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.Pressekontakt:Valerie NebeReferentin UnternehmenskommunikationTel.: 040 / 32 80 - 1323E-Mail: valerie.nebe@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell