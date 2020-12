Michael Burry: ‘Big Short’-Ruhm!

Die Aktien von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) fielen am Mittwochmorgen um 4%, nachdem Michael Burry, der von Christian Bale in 2015’s “The Big Short” dargestellt wurde, sagte, dass er Tesla-Aktien leerverkauft.

Burry ist ein ehemaliger Hedgefondsmanager, der an der Wall Street Berühmtheit erlangte, indem er die Subprime-Hypothekenkrise vorhersagte und davon profitierte.

Im September twitterte Burry über die hohe Bewertung von Tesla



