Bremen (ots) - Gute Nachrichten für alle "Bullyparade"-Fans! 2017feiern die Macher der TV-Show "Bullyparade" 20-jähriges Jubiläum undzelebrieren dieses mit einem Kinofilm. Über die Dreharbeiten zu"Bullyparade - Der Film" und die langjährige Männerfreundschaftzwischen Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz,die in den 90er Jahren beim Radio begann, sprechen die drei Herreneinen Tag nach Kinostart in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 amFreitag, 18. August, 22:45 bis 0:45 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen.Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitagfolgende Gäste: den Experten für europäische Königshäuser RolfSeelmann-Eggebert, den Journalisten Jörg Thadeusz, die AutorinMichèle Binswanger, die Pianistin Khatia Buniatishviliund dieJournalistin Meike Winnemuth.Rolf Seelmann-EggebertSeine Stimme wird unausweichlich mit der Berichterstattung übereuropäische Königshäuser in Verbindung gebracht: RolfSeelmann-Eggebert. Der renommierte Adels-Experte berichtet über dasLeben von Prinzessin Diana, deren Todestag sich am 31. August zum 20.Mal jährt, den Rückzug des Queen-Ehemannes, Prince Philip, aus demrepräsentativen Geschäft mit 96 Jahren und seine eigene spannendeBerufslaufbahn beim NDR, dem der Journalist, der in diesem Jahrseinen 80. Geburtstag feierte, seit über 60 Jahren die Treue hält.Jörg ThadeuszFünf Wochen vor der Bundestagswahl hat sich Jörg Thadeusz einenganz besonderen Ort für seine Politikerinterviews ausgesucht. Inseinem neuen rbb-Format "Fahrbereitschaft" fühlt er Politikern aufden Zahn, während er sie durch Berlin chauffiert. Ob er dieGesprächsinhalte mit seiner Frau, der Sprecherin desBundespräsidenten, abstimmt, warum er diese erst nach 20 Jahrenwilder Ehe geheiratet hat und welche Hoffnungen der BorussiaDortmund-Fan in die neue Bundesliga-Saison setzt, erzählt derJournalist, Fernsehmoderator und Schriftsteller im August bei 3nach9.Michèle BinswangerNicht Untreue zerstört unser Beziehungsleben, sondern falschverstandene Treue. Das behauptet zumindest die Journalistin MichèleBinswanger. Die Schweizerin hat sich intensiv mit dem ThemaFremdgehen beschäftigt. Was sie dabei herausgefunden hat, erzählt siebei 3nach9.Khatia BuniatishviliDie georgische Pianistin Khatia Buniatishvili ist ein wahresMultitalent: Mit drei Jahren saß sie zum ersten Mal am Klavier, schonkurze Zeit später gab sie ihr Orchesterdebüt. Mittlerweile lebt diegrandiose Musikerin in Paris, spricht fünf Sprachen fließend underzählt bei 3nach9, warum das Klavier für sie zunächst Kälteausstrahlt - musikalische Kostprobe inklusive.Meike WinnemuthDie Journalistin Meike Winnemuth ist immer wieder für eineÜberraschung gut: Mal gewinnt sie bei Günther Jauch eine halbeMillion Euro und begibt sich anschließend für ein Jahr auf Weltreise.Dann trägt sie als Selbstversuch ein Jahr lang das gleiche blaueKleid. Warum sich die Hamburgerin nun freiwillig von ihrer schicken200 Quadratmeter großen Wohnung trennte und nur noch auf 38Quadratmetern lebt, verrät die Bestsellerautorin bei 3nach9.Musik: Khatia BuniatishviliErstsendung auf NDR/RB-Fernsehen und hr-FernsehenWiederholung:19.08. - 10.30 Uhr hr-Fernsehen21.08. - 02.30 Uhr NDR/RB-Fernsehen23.08. - 01.25 Uhr NDR/RB-Fernsehen28.08. - 10.15 Uhr 3sat01.45-02.45 Uhr3nach9 classicsEs lebe der Sport!mit Josef Neckermann, Anja Fichtel, Rudi Altig u.a.Ausschnitte aus den Jahren 1974 - 1998Moderation: Gerd von Paczensky, Karl-Heinz Wocker, Juliane Bartel undGiovanni di Lorenzo