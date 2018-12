Hamburg (ots) -Als die Ärzte Michael Bublé erklärten, dass sein vierjähriger SohnNoah nach einer Chemotherapie krebsfrei sei, fühlte der Sänger erstso richtig die Last, die immer noch auf ihm liegt. "Das war derMoment, in dem ich in eine tiefes Loch gefallen bin", erinnert ersich in der aktuellen Ausgabe von BRIGITTE (jetzt im Handelerhältlich) zurück. "Ich falle immer noch. Und meine Frau versuchtseitdem, mich aus diesem Loch herauszuholen. Ich würde gern sagen,dass alles gut ist. Aber das ist es nicht. Ich bin nicht in Ordnung."Trotzdem habe die schwere Zeit ihm geholfen, sich von Ballast zubefreien. Zum Beispiel tritt Michael Bublé nicht mehr in sozialenNetzwerken in Erscheinung. "Sich nicht mehr um andere zu scheren, hatmir die Schwerkraft genommen", sagt er gegenüber BRIGITTE. "UndFreiheit gegeben."Pressekontakt:Tamara KiesergGruner + Jahr GmbHPR/Kommunikation BRIGITTETel: +49 (0)40 - 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell