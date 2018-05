Berlin (ots) - Michael Braun Alexander ist der 20. Preisträger desJournalistenpreises Bahnhof, der ihm heute von Dr. Adam-Claus Eckertin der Berliner Landesvertretung Baden-Württembergs feierlichüberreicht wurde. Der Journalist und Autor erhält die Auszeichnungfür seinen Artikel "Bombastischer Bahnhof" in der "Welt amSonntag"-Ausgabe vom 29. Oktober 2017.Der Journalistenpreis Bahnhof wurde im Jahre 1998 vomAufsichtsratsvorsitzenden und Gesellschafter der UnternehmensgruppeDr. Eckert GmbH, Dr. Adam-Claus Eckert, gestiftet und ist mit 5000Euro dotiert. "Innovation, Mobilität und Kommunikation", so derStifter, "sind Schlüsselbegriffe der modernen Gesellschaft. Bahnhöferepräsentierten diese Faktoren in einmaliger Weise. DerJournalistenpreis Bahnhof dient der Förderung der journalistischenBerichterstattung über das Thema Bahnhof. Er zeichnet sachlichen undprofessionellen Journalismus aus, den wir gerade in diesen Zeitennachdrücklich unterstützen."Die Jury-Mitglieder waren diesmal: Preisstifter Dr. Adam-ClausEckert, Ex-GEO-Chefredakteur Peter-Matthias Gaede, dieVorjahrespreisträgerin und Berliner Morgenpost-Redakteurin UtaKeseling, Knut Teske, ehemaliger Leiter Journalistenschule AxelSpringer, die freie Journalistin und "Hohe Luft"-Textchefin AndreaWalter sowie Dr. André Zeug, der ehemalige Vorstandsvorsitzende derDB Station&Service AG.Die Jury habe sich für Michael Braun Alexanders Artikel"Bombastischer Bahnhof" entschieden, weil er "mehr als eine reineBahnhofsbeschreibung" des Bahnhofs im indischen Mumbai sei, "es istauch ein Stück Kolonial- und zugleich Landesgeschichte". "BraunAlexanders Reportage", so der Jury-Vorsitzende Dr. André Zeug inseiner Laudatio, "präsentiert den Lesern in unterhaltsamer Form einarchitektonisches Bauwerk, einen Fokus der Mobilität, einenAusgangspunkt vieler Reise-Phantasien und Ursprung ökonomischer wiesozialer Entwicklung für eine ganze Region, ja ein ganzes Land."Die Unternehmensgruppe Dr. Eckert betreibt mehr als 200 Geschäftein den Bereichen Presse, Buch, Tabak und Convenience:Bahnhofsbuchhandlungen der Marke Ludwig, Pressefachgeschäfte derMarke Eckert, Tabakwarenfachgeschäfte der Marke Barbarino undConvenience Stores unter den Labels Adam's und ON!Express. DieUnternehmensgruppe beschäftigt derzeit rund 1500 Mitarbeiter.Pressekontakt:"der pressearbeiter", Hansgert EschweilerMobil: 0172 / 851 01 04; E-Mail: h.eschweiler@ugde.comOriginal-Content von: Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, übermittelt durch news aktuell