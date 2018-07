Micfo eröffnet sechs neue Rechenzentren und weitet somit seine globale Präsenz auf 55 Rechenzentrum-Standorte aus

Micfo bleibt 2018 durch Eröffnung von wichtigen Standorten inKanada, auf Hawaii und dem Festland der USA weiterhin auf robustemExpansionskurs.Charleston, South Carolina (ots/PRNewswire) - Micfo(https://www.micfo.com/), ein Infrastructure-as-a-Service-(IaaS-)Anbieter, kündigte heute die Eröffnung von Rechenzentren ansechs neuen Standorten für eine bessere Betreuung seiner in den USAansässigen sowie internationalen Kunden an. Gemeinsam mit demkürzlichen Erwerb von OppoBox (https://www.prnewswire.com/news-releases/infrastructure-as-a-service-iaas-provider-micfo-acquires-gaming-isp-oppobox-300668165.html) markiert dieser Expansionsschritt dieErschließung weiterer zehn Rechenzentrumsmärkte durch dasUnternehmen, was eine globale Präsenz von nun insgesamt 55Rechenzentren (https://www.micfo.com/network-and-facilities) auf fünfKontinenten bedeutet."Mit neuen Innovationen und dem Vormarsch künftiger Technologien,wie z. B. IoT und AI, zeichneten sich auch eine Reihe neuerHerausforderungen ab, die einer erweiterten und gezielt entwickeltenInfrastruktur bedürfen", so Amir Golestan, CEO und Gründer von Micfo."Die Eröffnung von sechs Rechenzentren sowie unsere Akquisition vonOppoBox versetzen uns in die Lage, weiterhin geographisch verteilteNiedriglatenzlösungen bereitzustellen, die nicht nur hyperlokal sind,sondern auch Datenverarbeitung in Echtzeit an der Peripherie bietenwürden."Micfo, mit Sitz in Charleston, zählt seit 20 Jahren zu denbranchenführenden Cloud-Anbietern und betreibt aktuell eines derumfangreichsten Netzwerke für weltweit verteilte Cloud-Plattformenfür Fog- und Edge-Anwendungen. Die sechs neuen Rechenzentren anwichtigen Standorten in Kanada, auf Hawaii und dem Festland der USAwerden eine bessere Betreuung der internationalen Kunden desUnternehmens ermöglichen.Durch den neuen Rechenzentrum-Standort des Unternehmens in Kanada- sein zweiter im Land - können nun Kunden in Montréal und Torontoerreicht werden. Sein neuer Standort auf Hawaii wurde strategischausgewählt, um Australien und Japan jeweils einzeln an das Festlandder USA anzubinden und so die Latenz und Konnektivität in den beidenLändern zu verbessern. Weitere Rechenzentren von Micfo in Omaha,Kansas City und Little Rock ermöglichen dem Unternehmen eine bessereDeckung von Marktnischen sowie schlecht betreuter Märkte in den USA.Bei der Wahl des sechsten Rechenzentrums wurden speziell dieFinanzdienst- und Technologiekunden von Micfo bedacht. Micfos zweiterStandort in New York City betreut nun Telekommunikationsgebäude, 60Hudson, sowie das AT&T Building, 32 Avenue of Americas.Informationen zu MicfoMit 55 Rechenzentrum-Standorten ist Micfo (https://www.micfo.com/)ein Infrastructure-as-a-Service- (IaaS-)Anbieter, der eines dergrößten Netzwerke weltweit verteilter Cloud-Plattformen betreibt. Mitseiner Strategie, in deren Zentrum die durchdachte Expansion seinerskalierbaren und geozentrischen Infrastruktur steht, verfolgt Micfoden Ausbau seines Kundenstamms, indem das Unternehmen seinLeistungsversprechen einhält und kontinuierlich die damit verbundenenErgebnisse misst.Pressekontakt:press@micfo.comOriginal-Content von: Micfo, übermittelt durch news aktuell