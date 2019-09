Unterföhring (ots) -Festgenommen, abgeführt, reingelegt! Die Polizei kennt keinErbarmen mit Micaela Schäfer - und Freund Julian F. M. Stoeckel erstrecht nicht. In einer neuen Folge "Mein bester Streich. Prominent &Reingelegt" am Samstag, 7. September 2019, auf ProSieben, lockt derSchauspieler das Model in eine hinterhältige Falle: Nach einerdurchzechten Partynacht soll sie ihm helfen, ein völlig verwüstetesHotelzimmer wieder auf Vordermann zu bringen. Übrig gebliebenePartygäste, vermeintliche Drogen-Reste und ein völlig aufgelösterHotel-Manager inklusive. Die heranstürmende Polizei macht dieahnungslose Micaela Schäfer statt Julian F. M. Stoeckel für dieEskalation verantwortlich und nimmt sie fest.YouTuber, die mit koreanischen Drogenbossen kooperieren,Profisportler, die Werbung für Katzenklos machen und eineSchiffstaufe, die auf dem Meeresgrund endet. In der neuen Ausgabe dervielleicht schnellsten Versteckte-Kamera-Show der Welt, "Mein besterStreich. Prominent & Reingelegt", locken wieder mehr als ein DutzendStars prominente und nicht-prominente Opfer in die Falle. Diesmal mitdabei: Moderatorin Annemarie Carpendale, Model Jana Ina Zarrella,Sänger Ross Antony, das YouTuber-Duo "Die Lochis", Comedian OliverPocher und viele weitere."Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" am Samstag, 7.September 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentConstanze WagnerTel. +49 [89] 9507-1171Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jan IslingerTel. +49 [89] 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell