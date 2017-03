Mic AG: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "mic":

was Clemens van Baaijen letzte Woche in der 3-Stufen-Analyse der Mic AG herausfand, sorgte für einiges Aufsehen! Denn das sah sehr gut aus! Am 3. März war die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mic seit dem letzten Handelstag um 1,05% gestiegen, der Kurs betrug 0,96€ und seit der Vorwoche war der Kurs um 5,05% und seit Jahresbeginn um 6,28% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Die Mic AG ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet und wäre erst ab einem Kurs über 1,48 € überbewertet. Auch könnte die Nachfrage nach Mic AG langfristig stärker werden, da das KBV unter 1 liegt, was das Risiko verringert, außer der Cashflow verschlechtert sich. Hier lautete das Urteil Buy.

Die Analysteneinschätzung! Am 3. März gab es für die Mic-Aktie 1 Buy Analystenmeinung. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2,013€, der aktuelle Kurs könnte also um 101,54% steigen. Hier lautete das Urteil Buy!

Die Sharewise-Crowd! Betrachtet man das Crowdsentiment, so sind die Privatanleger der Mic-Aktie gegenüber sehr positiv gestimmt und stimmen für ein Buy. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 1,15€, der Kurs von Mic könnte sich also um 15,49% verändern. Hier lautete das Urteil Buy!

Insgesamt ergibt der 3-Stufen-Check ein klares Buy und wir halten Sie informiert ob das so bleibt.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.