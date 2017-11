Miau, wie wird der Winter? Willkommen zur Winterzeit im Erzgebirge (FOTO)

Annaberg-Buchholz (ots) -Miau, wie wird der Winter? Tierisch gut, denn er ist prall gefülltmit tollen Angeboten zur "Winterzeit im Erzgebirge". Damit geht dieErlebnisheimat in Form von 2 neuen Broschüren pünktlich zur Saison anden Start.Die neue Ausgabe des Urlaubsmagazins stellt als praktischeWendebroschüre spannende Geschichten zur Weihnachts- und Winterzeitvor. Leser erfahren, wo es im Erzgebirge einen lebendigenAdventskalender gibt, warum Schnee-Eulen ein Markenzeichen für cooleKopfbedeckungen sind oder wo es eine originelle Wetterprognose zumbevorstehenden Winter gibt - Kater Nero sei Dank.Passend zum Urlaubsmagazin findet man im neuen Angebotskatalog"Winterzeit im Erzgebirge" Tipps und Angeboten zur Wellness-,Weihnachts- und Winterzeit. Natürlich werden auchLandschaftserlebnisse und schneefreie Tage bedacht.Höhepunkte der Winterzeit im ErzgebirgeAuszeit: Die Natur ist ruhig geworden, die Landschaft hat sichschlicht gekleidet und unterstreicht doch die Schönheiten desErzgebirges. Zeit, sich der Gemütlichkeit & Wärme zu widmen und auchdem eigenen Körper Ruhe zu gönnen. Wo sonst könnte man dies besser,als in einer der Thermen oder Wellnessanlagen der Region!Weihnachtszeit: Mit Blick auf den ersten Advent ist die Vorfreudeim Erzgebirge überall spürbar. Die Weihnachtsmärkte sind vorbereitet,Plätzchen & Stollenbäcker sind fleißig am Werk und alles wirdliebevoll dekoriert. Ab dem 1. Advent drehen sich die Pyramidenwieder, die Schwibbögen sowie Bergmann- & Engel schmücken dieFenster und lassen das gesamte Erzgebirge in einem warmenLichterglanz erstrahlen. Bis Maria Lichtmess am 2. Februar sindromantische Ausflüge im Lichterglanz, Neujahrs- und Weihnachtsschauensowie festliche Konzerte zu erleben.Glänzend unterwegs - für Wintersportfans & Landschaftsgenießer:Der Januar wartet vor allem mit aktiven Angeboten auf! Neben denklassischen Wintersportmöglichkeiten in den Orten, können die Gipfel& Täler des Erzgebirges bei einer ausgiebigen Winter- oderSchneeschuhwanderung erkundet werden. Egal ob mit oder ohne Schnee,die Möglichkeiten sind vielfältig, Natur & Landschaft im Winterschlafzu entdecken. Umso besser, wenn man mit ortskundigen Einheimischenunterwegs ist. Vom 13. bis 21. Januar 2018 startet dieWinterwanderwoche im Erzgebirge. Naturpark- und Wanderführerbegleiten 31 Rundwanderungen mit Streckenlängen zwischen drei & 15Kilometer, romantische Touren im Fackelschein inklusive.Auch an schneefreie Tage ist während der Winterzeit gedacht, dennFreizeitmöglichkeiten & Veranstaltungen gibt es im Erzgebirge zurGenüge!Veranstaltungen, Termine und buchbare Angebote für die ganzpersönliche Winterzeit im Erzgebirge erhalten Interessenten in deraktuellen Angebotsbroschüre. Die passenden Geschichten dazu gibt`s imUrlaubsmagazin!Erhältlich beim Tourismusverband Erzgebirge e.V.Tel.: +49 (0) 3733 188 00 88 oder unterwww.erzgebirge-tourismus.deIhre Ansprechpartnerin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:Tourismusverband Erzgebirge e.V.Doreen BurgoldTel.: +49 (0) 3733 188 00-23presse@erzgebirge-tourismus.deOriginal-Content von: Tourismusverband Erzgebirge e.V., übermittelt durch news aktuell