Unterföhring (ots) -"Katzen sind von allen Tieren am schwierigsten zu trainieren",behauptet Katzentrainerin Anelya Roslyakova bei "Superpets - Dietalentiertesten Tiere der Welt" am Freitag, den 1. Dezember um 20:15Uhr in SAT.1. Ihre weiße Katze balanciert über einen rollenden Ball,bevor sie zum Handstand ansetzt und ihre Hinterpfoten in die Höhestreckt. Michelle Hunziker: "Ich finde Katzen so faszinierend. Früherwaren bei uns teilweise bis zu sieben Katzen im Haus. Ich war alsoein totaler Katzen-Fan. Es ist wirklich schwierig, Katzen etwasbeizubringen, das sie auch selber wollen." Jorge González: "Manbraucht mit Katzen wirklich viel Geduld. Als Kind hatte ich mehr als16 Katzen." Christoph Maria Herbst: "Ich weiß nicht, was ihnen mehrim Wege steht: ihre Eitelkeit oder Sturheit. Ich glaube man mussKatzen immer das Gefühl geben, dass sie selbst die Idee zu denKunststücken hatten."Diese Tiere zeigen ihr Talent in der ersten "Superpets"-Show:Die Pinguine Chester und Honney aus Hamburg, der Chihuahua Percy ausKalifornien (USA), die Seelöwen Itchy und Scratchy ausMecklenburg-Vorpommern, der Schäferhund Amor aus Chemnitz, mehrerePapageien aus Vicenza (Italien), sechs Katzen aus Korsika(Frankreich), der Tibet-Terrier-Mischling Tom Tom aus Dortmund, derPapagei Jacko aus Bochum, die Border Collies Matisse, Chase undTinkerbell aus Belgien und das Kaninchen Fast & Furious aus Nürnberg.Tiere sind die Stars bei "Superpets"Bei "Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt" treten Tiere mitihren unglaublichen, lustigen und faszinierenden Talenten auf derSAT.1-Bühne auf. Nach allen Auftritten bestimmen die Juroren MichelleHunziker, Christoph Maria Herbst und Jorge González jeweils einenFinalisten, aus denen das Publikum seinen Sieger wählt. WayneCarpendale moderiert zusammen mit Nina Moghaddam die Show, RonRingguth kommentiert."Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt", am Freitag, den 1.und 8. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1.