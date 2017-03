Das Miami Masters mit den Zverev-Brüdern, Philipp Kohlschreiber und Tommy Haas ab Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Das ATP World Tour Masters 1000 in Key Biscayne ab Mittwochtäglich live bei Sky, das Finale am Sonntag, 2.4. ab 19.00 Uhr aufSky Sport 1 HD- Mit dabei sind unter anderem Roger Federer, Rafael Nadal, StanWawrinka, Dominic Thiem und insgesamt sieben deutsche Profis- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket tages-, wochen- odermonatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren livedabei sein- Highlights des Turniers am Montag ab 20.30 Uhr frei empfangbarauf Sky Sport News HDMit dem zweiten Teil des sogenannten "Sunshine Doubles" startetnur drei Tage nach dem Finale von Indian Wells das nächste großeTurnier der Masters-Serie. Zum mittlerweile 33. Mal findet das MiamiMasters in Key Biscayne in diesem Jahr statt. Fest steht bereits,dass der Sieger erstmals seit 2013 nicht Novak Djokovic heißen wird.Der Serbe, der zuletzt dreimal in Folge triumphierte und mitinsgesamt sechs Siegen Rekordhalter in Miami ist, mussteverletzungsbedingt absagen. Dafür ist die lebende Tennis-LegendeRoger Federer in bestechender Form. Bereits in Indian Wells konnte erSeriensieger Djokovic entthronen - mit seinem ersten Turniersieg seit2006 in Miami könnte ihm das auch in Florida gelingen.Neben Roger Federer und dessen Landsmann Stan Wawrinka sind unteranderem Rafael Nadal, Kei Nishikori und der Österreicher DominicThiem in Miami mit dabei. Hinzu kommen insgesamt sieben deutscheProfis: Als gesetzte Spieler greifen Philipp Kohlschreiber sowie dieBrüder Alexander und Mischa Zverev erst in der 2. Runde in dasGeschehen ein. Bereits von Beginn an gehen Tommy Haas, Florian Mayer,Jan-Lennard Struff und Dustin Brown an den Start.Sky berichtet ab Mittwochnachmittag täglich live und exklusiv ausMiami. Als Kommentatoren sind Stefan Hempel, Jonas Friedrich, AdrianGrosser und Marcel Meinert, der auch das Finale am 2. Aprilkommentieren wird, im Einsatz.Die Highlights des Miami Masters sind am Montag, 3. April von20.30 Uhr bis 21.30 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD zusehen.Das Beste von der ATP World Tour live nur bei SkySeit dieser Saison berichtet Sky von den größten Turnieren der ATPTour über alle Verbreitungswege live und exklusiv im deutschen undösterreichischen Fernsehen. Neben den ATP World Tour Finals in Londonüberträgt Sky im Rahmen der Vereinbarung die neun Turniere der ATPWorld Tour Masters 1000 sowie die meisten der ATP World Tour 500live. Alle Turniere sind im Sky Sport Paket beinhaltet.Allein in diesem Jahr bedeutet das über 1000 StundenLive-Berichterstattung von der ATP World Tour. EinschließlichWimbledon wird Sky 2017 in 21 Kalenderwochen täglich exklusivesLive-Tennis übertragen. Hinzu kommen noch die dreiGrand-Slam-Turniere in Melbourne, Paris und New York sowie weitereTurniere auf den Sky Partnersendern Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HDund Eurosport360HD.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Tennisfans, dienoch keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung bereits ab 9,99 EUR live dabeisein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einerVielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets,Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Neben den Tennis-Übertragungen sind bei Bestellung des Sky Ticketsauch alle weiteren Inhalte des Sky Sport Pakets und des SkyFußball-Bundesliga Pakets im entsprechenden Zeitraum verfügbar.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Das Miami Maters live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch, 22.3. ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 23.3. ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag, 24.3. ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 25.3. ab 16.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 26.3. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMontag, 27.3. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 28.3. ab 17.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 29.3., die Viertelfinals 1 und 2 ab 21.00 Uhr auf SkySport 1 HDDonnerstag, 30.3., die Viertelfinals 3 und 4 ab 21.00 Uhr auf SkySport 1 HDFreitag, 31.3., das Halbfinale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag, 1.4., das Doppel-Finale ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSonntag, 2.4., das Finale ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDMontag, 3.4. die Highlights aus Miami ab 20.30 Uhr auf Sky SportNews HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell