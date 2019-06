Mezzosopranistin Vesselina Kasarova eröffnet RheinVokal 2019 SWR2 überträgt das Konzert aus Koblenz am Samstag, 29. Juni, live ab 19.05 Uhr (FOTO)

Mainz (ots) -Wenn die Star-Mezzosopranistin Vesselina Kasarova am Samstag, 29.Juni, den RheinVokal Festival-Sommer 2019 eröffnet, ist dieKulturwelle SWR2 live dabei und überträgt das Konzert aus derRhein-Mosel-Halle in Koblenz ab 19:05 Uhr.Vesselina Kasarova, eine der bedeutendsten und vielseitigstenSängerinnen der Gegenwart, wird beim Eröffnungskonzert von RheinVokalbegleitet von der Deutschen Radio Philharmonie SaarbrückenKaiserslautern unter Leitung von Kazuki Yamada. Beethovens"Fidelio"-Ouvertüre sowie Haydns Kantate "Arianna a Naxos" stehenzunächst auf dem Programm der charismatischen Sängerin: In derFassung für Orchester statt mit Klavierbegleitung verwandelt sich dieKantate in eine veritable Opernszene und bildet genau die richtigeVorlage für Kasarovas mitreißendes Espressivo. Mit "La mort deCléopatre" von Berlioz hält anschließend die französische TragödieEinzug in Koblenz. Danach sorg Bizets C-Dur-Sinfonie für einenjugendlich-beschwingten Ausklang.Karten für 33, 28 und 20 Euro sind erhältlich unterwww.rheinvokal.de, in der Tourist-Information Koblenz im ForumConfluentes, bei allen VVK-Stellen von Ticket Regional (Tel. 06 51 -9 79 07 77), im zentralen Vorverkauf unter Tel. 0 26 22 - 9 26 42 50sowie an der Abendkasse.Weitere Veranstaltungen - live und im MitschnittEbenfalls live überträgt SWR2 das Konzert "Der Klang des Nordens"am Sonntag, 21. Juli, ab 19 Uhr aus der Abteil Maria Laach /Vulkanregion Laacher See.Folgende weitere Konzerte und Veranstaltungen schneidet SWR2 mitund sendet sie in der RheinVokal-Radiowoche in SWR2 vom 26. Oktoberbis 2. November 2019:Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr, Andernach, Christuskirche: The King'sSingersSamstag, 6. Juli, 19 Uhr, Boppard, St. Severus: OratoriumSonntag, 7. Juli, 18:15 Uhr, Neuwied, Abtei Rommersdorf: HighlandsSamstag, 20. Juli, 19 Uhr, Ingelheim, kING: SWR2 Kulturnacht:ReisefieberSamstag, 27. Juli, 20 Uhr, Bingen, Basilika St. Martin: Nuria Rial& Les Cornets NoirsSonntag, 28. Juli, 19 Uhr, Neuwied, Herrnhuter Brüdergemeine:Apollo e DafneSamstag, 3. August, 19 Uhr, Boppard, Stadthalle:Marie-Séférian-QuartettSonntag, 4. August, 19 Uhr, Remagen, Arp Museum BahnhofRolandseck: In der FremdeDonnerstag, 8. August, 20 Uhr, Koblenz, Rhein-Mosel-Halle: Eindeutsches RequiemSamstag, 17. August, 20 Uhr, Bad Neuenahr-Ahrweiler, St.Laurentius: Estnische VisionenSonntag, 18. August, 19 Uhr, Oberwesel, Liebfrauenkirche: AriannaSavall.Informationen auch auf: http://x.swr.de/s/rheinvokalfestivalOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell