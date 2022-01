Meysan Partners und Arkan Legal Consultants Group kündigen Zusammenschluss an

Kuwait City (ots/PRNewswire) -Meysan Partners („Meysan") und Arkan Legal Consultants Group („Arkan"), zwei in Kuwait ansässige, hoch anerkannte Anwaltskanzleien, werden sich zum 1. Januar 2022 zusammenschließen, um ihren Kunden die Vorteile zweier erstklassiger, kundenorientierter Anwaltskanzleien zu bieten, was einen der größten Zusammenschlüsse von Anwaltskanzleien auf dem Rechtsmarkt des Nahen Ostens in den letzten zehn Jahren darstellt. Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Meysan Partners firmieren.„Wir freuen uns, den Zusammenschluss mit Arkan bekannt zu geben. Durch die Bündelung der Kräfte werden unsere Mandanten von den kollektiven Talenten und Ressourcen zweier marktführender Kanzleien profitieren, was wiederum Meysan helfen wird, seine Dienstleistungen zu erweitern und seine Position als führende Anwaltskanzlei in Kuwait zu bestätigen", sagte Waleed Al Tattan, Vorsitzender und Partner von Meysan Partners.„Es geht darum, den wachsenden Anforderungen der Mandanten gerecht zu werden. Die Anwälte beider Kanzleien ergänzen sich in ihren Tätigkeitsbereichen, ihrer Vision und ihrer Kultur", fügte er hinzu.„Für Arkan bedeutet der Zusammenschluss eine erhebliche Ausweitung unserer Präsenz in Kuwait, wo Meysan über einen starken Kundenstamm verfügt, und wir gewinnen eine größere geografische Präsenz und ein breiteres Netzwerk, das es uns ermöglicht, die Dienstleistungen für unsere Kunden zu erweitern", kommentierte Hussein Al-Abdullah, geschäftsführender Gesellschafter von Arkan.Meysan wird auch weiterhin eine breite und tiefe Erfahrung in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Kapitalmärkte, Regulierungs- und Regierungsangelegenheiten, Privatkunden und Streitbeilegung bieten.Alle Mitglieder von Arkan und ihre Mitarbeiter werden von den Büros von Meysan Partners aus arbeiten und weiterhin die gleichen hochwertigen Dienstleistungen anbieten, auf die sich alle Kunden verlassen haben.Über Meysan PartnersMeysan Partners wurde 2015 gegründet und ist eine moderne, fortschrittliche Anwaltskanzlei, die sich durch qualitativ hochwertige, innovative Rechtsberatung durch ein Team erfahrener, mehrsprachiger Anwälte auszeichnet. Die Kanzlei hat Mandanten aus verschiedenen Branchen bei einigen der bemerkenswertesten und komplexesten Transaktionen und Streitigkeiten in der Region beraten.Über ArkanDie Arkan Legal Consultants Group wurde 2010 von einer Gruppe kuwaitischer Rechtsanwälte gegründet und ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden und expandierenden Rechtsberatungsgruppen in Kuwait.Pressekontakt:Tsoler Mardikian,tmardikian@meysan.com,+961 76 777 426Original-Content von: Meysan Partners, übermittelt durch news aktuell