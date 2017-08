Meyer Werft beginnt Bauarbeiten für Royal-Caribbean-Kreuzfahrtschiff

PAPENBURG (dpa-AFX) - Auf der Meyer Werft in Papenburg haben die Bauarbeiten für das Kreuzfahrtschiff "Spectrum of the Seas" begonnnen.



Der Luxusliner der Reederei Royal Caribbean Cruises Ltd. soll im Frühjahr 2019 fertig sein, wie die Werft am Mittwoch mitteilte.

Das neue Schiff wird das vierte sein, das seit 2014 in Papenburg für die US-Reederei gebaut wird. Die ähnlichen Schwesterschiffe "Quantum of the Seas", "Anthem of the Seas" und "Ovation of the Seas" wurden 2014, 2015 und 2016 abgeliefert. Auch ein fünftes Schiff zur Ablieferung im Herbst 2020 steht noch in den Auftragsbüchern der Werft. Die Schiffe sind rund 347 Meter lang und bieten Platz für 4200 Passagiere./hr/DP/fbr