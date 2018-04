Meyer Burger zieht Patentverletzungsklage in China weiter

Thun (awp) - Der Solarzulieferer Meyer Burger will eine Patentverletzungsklage betreffend ihrer Drahtwickel-Technologie Diamond Wire Management System (DWMS) in China an die nächste Instanz weiterziehen. Das Unternehmen sei darüber informiert worden, dass das Nanjing Intermediate Court in erster Instanz gegen Meyer Burger entschieden habe, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Meyer Burger wirft der Wuxi Shangji Automation vor, das chinesische Patent ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten