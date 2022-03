Meyer Burger Technology-Aktie: Die Bullen müssen vorsichtig sein

Am 22. Februar fiel die Meyer-Burger-Technology-Aktie auf ein Tief bei 0,254 Schweizer Franken zurück. Es bildete anschließend den Startpunkt zu einer sehr dynamischen Rallye. Sie überwand den 50-Tagedurchschnitt und wurde auch in der vergangenen Woche mit Hochdruck fortgesetzt. So konnte am Freitag bei 0,49 SFr. ein neues Hoch ausgebildet werden. Was danach geschah, sollte die Käufer heute jedoch vorsichtig agieren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



