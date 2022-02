Meyer Burger Technology-Aktie: Alles schon wieder vorbei?

Dank einer kräftigen Erholung kamen die Aktionäre der Meyer-Burger-Technology-Aktie in der letzten Woche mit dem Schrecken davon. In einer steilen Abwärtsbewegung ermäßigte sich die Aktie am Dienstag zwar auf ein Tief bei 0,254 Schweizer Franken. Doch von diesem Tief aus erholten sich die Notierungen anschließend wieder, sodass am Freitag durch den Wochenschlusskurs von 0,307 SFr. ein Hammer ausgebildet werden konnte.

