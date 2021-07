Meyer Burger: News mit Folgen

Weitere Suchergebnisse zu "Meyer Burger Technology":

Um neue Investitionen in „Eligible Green Projects“ anzustoßen, erlöst der PV-Spezialist Meyer Burger Technology (WKN: A0YJZX) 220 Millionen € aufgeteilt in eine grüne Anleihe und eine Aktienplatzierung. Die Stimmung in der Aktie mindert das mit einem gestrigen Tagesverlust von -11,33% auf 0,505 CHF.

Meyer Burger ist ein Schweizer Hersteller und der Solartechnologie-Leader der Branche. Der Konzern aus Thun ist Urheber der Heterojunction/SmartWire-Technologie. Diese setzt Meyer Burger ...





