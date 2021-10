Meyer Burger-Aktie: Das überzeugt die Aktionäre noch nicht!

Kürzlich traf sich die Crème de la Crème der deutschen Solarindustrie in München zur Intersolar. Obwohl die hiesige Branche mit so manchen Problemen zu kämpfen hat, gaben die Vertreter sich sehr selbstbewusst und blickten mit viel Optimismus in die Zukunft.

Auch Meyer Burger war vor Ort vertreten und gab einen Ausblick auf seine Transformation zum Hersteller von Solarzellen. Dafür wurden in Sachsen-Anhalt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung