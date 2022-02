Meyer Burger-Aktie: Spannender Deal!

In Zukunft sollen auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern auf dem Dach des neuen Fußball-Stadions des SC Freiburg, ungefähr 2,3 Millionen Kilowattstunden an Sonnenstrom hergestellt werden. Die Anlage erreicht eine Leistung von 2,4 Megawatt und deckt rechnerisch den geschätzten Bedarf an Energie. Meyer Burger liefert dem SC Freiburg dafür 6.000 Solarmodule der aktuellsten Generation.

