Meyer Burger Aktie: Sechster Jahresverlust in Folge!

MB musste 2017 den sechsten Jahresverlust in Folge verbuchen, obwohl sich die Märkte erholten. Für den CEO war das vergangene Geschäftsjahr ein Übergangsjahr. Hans Brändle, der seit Anfang 2017 im Amt ist, gab zwei Standorte auf, baute Stellen ab und kündigte das Aus für die Fabrik in Thun an. Er entrümpelte das Produktportfolio, wie er es formulierte, und gab die Devise ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.