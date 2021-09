Meyer Burger-Aktie: Schon Schluss mit dem Rebound?

Trotz der immer wichtiger werdenden regenerativen Energieträger kam die Meyer Burger Aktie in den letzten Monaten nicht mehr über ihr Jahreshoch hinweg. Der Kurs korrigierte sogar recht stark nach unten, sodass zwischenzeitlich die 200-Tagelinie in Gefahr war. In den vergangenen Tagen kam es dann aber zu einer starken Aufwärtsdynamik und auch die 200-Tagelinie konnte hinter sich gelassen werden.